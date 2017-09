La llegada de la castaña a la Ferrería marca el fin del verano

Acompañamiento de ricas carnes antes de la llegada de la patata; regalo que, según la tradición, el Papá Noel gallego, o Apalpador, deja a los más pequeños tras tentar su vientre y comprobar si han pasado hambre; alimento que, explicó Vicente Risco, en algunas casas se dejaba a los familiares fallecidos en la noche de difuntos para que se sentaran a la mesa. Todo eso y hasta un predictor meteorológico es la castaña, que ha llegado ya a la praza da Ferrería.

Así que "el verano se ha acabado. El castañero trae el otoño. Podrá haber algún día de calor, pero el verano no vuelve", explica el castañero de la plaza, Antonio Iglesias. Hace más de diez años, quizá doce, no lo recuerda bien, que Antonio llega puntualmente a la Ferrería con su carro en forma de locomotora de tren y remueve las primeras y las últimas castañas de la teamporada.

Este año han empezado a caer un poco antes de tiempo, pero su incipiente es señal inequívoca, a su juicio, del cambio de estación.

"Lo he visto y me he deprimido un poco; pero bueno, las castañas son el punto positivo", dice Bea, una clienta que se aproxima, intentando animarse. Ese punto positivo viene por ahora de muy cerca de la plaza. "Nosotros trabajamos con la castaña propia de la Ribeira Sacra, del norte de Ourense y sur de Lugo, una castaña muy dulce, muy buena. Pero en estos momentos esa castaña todavía está verde, no ha terminado de caer", por eso trabaja con la de las de la comarca: Vilaboa, Cotobade o el Lago de Castiñeiras.

Esta castaña tempranera requiere un tiempo de cocción más amplio y constante atención para evitar que se queme, de ahí que Antonio saque la bandeja más cercana a las brasas con frecuencia para removerla. Mientras hace esto, él, butanero el resto del año, hombre resuelto y acostumbrado a tirar de recursos para seguir adelante, despliega también sus conocimientos de idiomas.

" Do you speak english? Normal pack: two euros", le dice a un tímido turista que no acababa de arrancarse a realizar su pedido por no saber cómo hacerlo. Y le vende un normal pack, que tiene unos 16 frutos. Antes de Antonio era su padre quien surtía a la ciudad de castañas, en un negocio familiar que se remonta más años atrás de los que permite archivar la memoria.

La técnica, pese al tiempo, es la misma. Unas castañas bailan movidas por el castañero sobre la rejilla a unos centímetros del carbón vegetal. "Utilizamos este carbón, madera casi quemada, para no modificar el sabor de la castaña. Tiene menos calorías que el butano y la castaña va más lenta, pero se dora mejor", apunta. Otras esperan en los compartimentos superiores para reponer existencias con cada cucurucho vendido.

Ángel y Ángela piden una ración. Padre e hija, nombre y pasiones compartidas, adoran las castañas y al Betis. "Nos encantan las castañas, pero en la ciudad del Betis no las tenemos hasta mucho más tarde, hasta mediados de octubre o por ahí". Con el dato confirman el parte de Antonio, el meteorológico. Ayer, en Sevilla, la ciudad del Betis, 31 grados.