huifen he y ping chen "Cuando tenemos tiempo libre nos ayudamos entre nosotros"

En 1989 el esposo de Huifen He y padre de Ping Chen llegaba a España en busca de una oportunidad de trabajo. Emigraba desde la ciudad china de Shanghái. Trabajaba como cocinero y once años después, en noviembre de 2000, la familia pidió la reagrupación para que pudieran venir su mujer y su hija, que todavía era una niña.

Huifen He reconoce que le asustó venirse a Occidente, tan lejos de su país, ya que en Shanghái tenía un trabajo como administrativa. Ahora ya lleva unos cuantos años en el restaurante en el que cuentan con su hija como apoyo y que, básicamente, ya se encuentra al frente.

El idioma fue el gran obstáculo para todos, aunque la primera en superarlo fue Ping Chen, al ser matriculada en el IES Sánchez Cantón. Ambas afirman que, afortunadamente, nunca se sintieron víctimas de racismo y que son felices aquí.

"La gente fue muy buena y nos ayudaba mucho. A mí me pusieron un profesor de idiomas de apoyo. Tenía una profesora, Rosa Rodríguez, que durante los veranos, para que no perdiese fluidez con el idioma, me llevaba a su casa por las tardes. Me llegaron a quitar algunas asignaturas para que dominase el español", recuerda la joven, que ahora tiene 30 años.

Gastronomía

Adaptarse a las costumbres y la gastronomía gallegas también les costó los suyo. A Huifen He el jamón serrano le extraño mucho, pero ahora es uno de sus alimentos favoritos. Ping Chen confiesa que su primera experiencia con el aceite de oliva no fue buena. "Me pareció muy fuerte", dice ahora entre risas.

El tiempo libre es casi inexistente en la comunidad china. "No tenemos tiempo libre. Cuando lo tenemos, nos ayudamos los unos a los otros", explica Huifen He.

No ver a su familia, que permanece en China, es el lado más triste de su emigración. Hace tres años que no pueden viajar a su país de origen.