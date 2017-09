"A túa librería recomenda", novo espazo virtual do Salón do Libro

As actividades ao redor o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra comenzan co inicio do novo curso escolar. A primeira actividade desta nova etapa do Salón é un espazo para as redes sociais: "A túa librería recomenda".

A iniciativa consiste en que a través da páxina de Facebook e Instagram (@salondolibrodepontevedra) as librerías de Pontevedra recomendarán, cada sábado a partir de hoxe, e ata o próximo mes de abril, unha obra de literatura infantil e xuvenil relacionada coa temática do evento: Mulleres de conto.

As librerías participantes na iniciativa son: Cronopios, Paz, Patakafrita, La Nube de Papel, Nobel, Librería Naranjo e Seijas, que iniciará a sección coa recomendación da obra "Anagnórise" de María Victoria Moreno, autora homenaxeada no Día das Letras Galegas.