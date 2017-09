O Son de Marín estrea o documental sobre John Balan

O Son de Marín" adicado desde os seus comezos a John Balan e convertido xa en moito máis que un festival, estreará esta fin de semana un documental gravado nas últimas semana sobre a traxectoria persoal e artística do coñecido como 'Home Orquestra'. A primeira proxección terá lugar hoxe sábado a partir das 19.30 horas no Cine Seixo; e a segundo mañá domingo na Biblioteca Pública de Marín ás 20.30 horas, en ambos casos con entrada totalmente gratuita para facilitar o acceso a todas as persoas interesadas, tanto veciños como visitantes que coñeceron ao popular artista.

O documental amosa unha conversa distendida entre Xosé Vilas e Wladimir Dragossan, dous amigos persoais de John Balan e moi coñecedores da súa vida e traxectoria artística. Na mesma, van debullando numerosas, en moitos casos curiosas e noutros tamén descoñecidas, vivencias e facetas da vida do artista, tanto no seu querido Seixo coma alá por onde chegaba coa súa música e o seu humor. A escea comeza na Casa da Cultura da parroquia marinense, convértese logo nun paseo e remata no lugar onde no seu día vivíu Balan.

A proxección ten unha duración aproximada de 30 minutos e o seu contido será introducido brevemente cunhas palabras de Xosé Vilas, tanto en Seixo como en Marín. A organización, por conta de Dibay Eventos co patrocinio do Concello de Marín, agarda que sexan moitos os veciños que acudan a estas sesións e coñezan un pouco máis de John Balan.

Ademais, segue aberta na Alameda Rosalía de Castro a mostra fotográfica inaugurada esta semana, que inclúe imaxes da vida de John Balan e unha colección de momentos das anteriores edicións do Son de Marín, tanto das actuacións musicais, como da torta de aniversario e do público asistente, de xeito que sirva para rememorar o festival e ir quentando motores para a nova edición.

Marín canta cos Sajariteiros

Outra das grandes novidades do Son de Marín e a posta en marcha do Festival Marín Canta cos Saljariteiros, que se levará a cabo o venres 15, véspera do evento central, na Alameda Rosalía de Castro e no que se convida a participar, xa desde este momento, a todos os veciños e visitantes que se sintan con ganas de cantar pezas tradicionais e populares e pasar unha noite de diversión.

O Grupo de Cantos de Taberna Os Saljariteiros serán os encargados de conducir o festival, que comezará a partir das 21.00 horas. A idea e que a xente se vaia xuntando e cante coxuntamente co grupo os temas que forman o cancioneiro elixido, que se repartirá impreso entre todos os presentes para que todo o mundo se sume á festa.

O obxectivo é consolidar esta actividade, ao igual que as anteriores, dentro da programación do Son de Marín, de xeito que sexa o máis ampla posible e aberta á maior diversidade de públicos por idades e gostos. Deste xeito, o certame contará, a partir desta edición, cun evento de véspera que abra o camiño a toda unha xornada de música nas prazas e rúas.

Deste xeito, o evento converterase a partir da edición deste ano en moito máis cun festival, xa que contará con diversas actividades novas previas ao día da celebración. Mantendo sempre a filosofía de homenaxear ao mestre John Balan levando a música a boa parte das prazas da vila e lembrando a súa memoria, o obxectivo é que o evento vaia medrando e se consolide coma unha das citas máis destacadas do verán marinense.

Un día adicado a música

O Son de Marín propiamente dito celebrarase o sábado 16, comezando ás 10.00 horas e rematando máis alá da medianoite. O programa deste ano conta cunha importante variedade de estilos e ata 17 actividades diferentes, incluida a tradicional degustación da Torta de Aniversario, que terá lugar ás 18.00 horas no Parque Eguren.

A xornada comezará ás 10 horas co pasarrúas de Os de Marín, seguindo a partir das 11.00 cos Saljariteiros na Praza de Abastos e ás 11.15 horas coa Charanga Mil 9 percorrendo a vila. Posteriormente, actuará Tenshi (pop coreano) na rúa Doutor Touriño; ás 12 horas a Banda Infantil da Asociación Cultural Musimarín na Praza do Reloxo e ás 12.30 As Ferriñas na Praza 8 de Marzo.

Xa ás 13 horas será o turno para Trompos os Pés, que fará a presentación do seu novo disco cunha actuación na Praza do Fondo do Saco, rematando a sesión da mañá co grupo Anodhor (rock) na Alameda Rosalía de Castro.

A actividade reiniciarase pola tarde a partir das 18 horas, coa degustación da Torta de Aniversario no Parque Eguren, que contará coa música de As Chaneiras, como xa é tradicional.

Media hora máis tarde arrancará o concerto de Perfect Strangers (versións) na Rúa Real, mentras que ás 19.00 horas os máis pequenos poderán gozar na Alameda co espectáculo infantil Dani Barreiro & Friends, e as 19.30 será a quenda para Amencer (violíns) na rúa Méndez Núñez.

A Praza da Veiguiña acollerá a partir das 20.00 horas a tradicional homenaxe a John Balan, na que tomará a palabra Xosé Vilas para facer unha pequena disertación sobre a vida e a traxectoria artística do coñecido "home orquestra". O acto contará, ademais, coa actuación de Ricardo Parada. Os Novos Pulpeiros poñerán o punto final ás actuacións nas rúas e prazas en Serafín Tobío a partir das 21.30 horas.

A xornada contará cun peche espectacular, grazas ao concerto programado a partir das 22.45 horas na Alameda Rosalía de Castro, a cargo da coñecida banda 7 Setenta, que recrea temas da década de 1970, de artistas e grupos como Pink Floyd, Rosendo, Eric Clapton, Deep Purple, Bon Jovi, Rolling Stones, Beatles, entre outros.