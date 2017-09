O programa Depotermal beneficiará a máis de 4.000 persoas na provincia

A Presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, informou da adxudicación das prazas do programa "Depotermal 2017" promovido pola institución provincial do que se beneficiarán más de 4.000 persoas, 1.317 delas participando na modalidade diúrna e outras 2.783 na que inclúe tamén o paso da noite nos centros termais.

Este plan, que conta cun orzamento de 102.000 euros, ademais de favorecer o acceso ao turismo de saúde a persoas que doutro modo non poderían, tamén dinamiza a economía da provincia impulsando a creación e o mantemento de postos de traballo no sector turístico durante os períodos de menor actividade, e polo tanto "desestacionalizando a demanda deste importante sector a potenciar" que segundo adiantou Silva, "terá un espazo relevante dentro do Plan Estratéxico de Turismo da Deputación de Pontevedra".

Os establecementos incluídos dentro do programa Depotermal son o Hotel Spa Nuevo Astur, Vilalonga (Sanxenxo), o Hotel Spa Via Argentum (Silleda), o Talaso Hotel Oia Baiona, o Balneario de Cuntis e o Hotel Spa Carlos I Silgar (Sanxenxo), todos eles nas modalidades diurna e tamén na completa. No caso do Hotel Benestar Spa Moaña, o Balneario de Mondariz e o Balneario Hotel Eurostars Illa da Toxa, as prazas ofrécese unicamente a modalidade diurna. Por último, e neste caso só con réxime completo, tamén están incluídos na oferta o Hotel Spa Norat (O Grove), o Hotel Talaso Louxo A Toxa e o Gran Talaso Sanxenxo.

Así mesmo, a Presidenta lembrou que nas últimas semanas a deputada de Cohesión Social e Xuventude, Digna Rivas, realizou varias visitas aos diferentes balnearios, talasos e spa's do Grove, Sanxenxo, Moaña, Silleda, Mondariz Balneario, Val Miñor ou Cuntis "para garantir de primeira man que os servizos que se prestan teñan as mellores condicións."