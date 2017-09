Campelo se mueve al ritmo del folk celta de Milladoiro

Desde el año 2011 que la parroquia de Campelo no disfrutaba del festival musical asociado a su Festa da Ameixa. Ayer la música volvió a inundar la parroquia con el máximo exponente folk de Galicia, Milladoiro fue el encargado de hacer dar el pistoletazo de salida ayer en la Plaza de A Granxa a dos días de fiesta que sirven para abrir boca para la XXX Festa da Ameixa del próximo fin de semana.

En su cuarta edición, este Festival da Ameixa quiso reinventarse seis años después y ampliar su cartel a un tipo de música más variado, ampliando el abanico con respecto al estilo meramente folk con el que surgió este evento. Desde el concello no quisieron, no obstante, olvidarse de sus orígenes y por eso el encargado de estrenar el gran escenario no pudo ser otro que Milladoiro.

El conjunto compostelano nacido a finales de la década de los 70 demostró encontrarse en plena forma y supo emocionar a la Plaza A Granxa con su música y sus canciones que forman parte ya de la tradición reciente de Galicia.

La música no se detiene hoy y para satisfacer a todos los gustos el cartel de esta noche lo componen Los Secretos y Astarot, quienes compartirán escenario a partir de las 22.30 horas, media hora más tarde con respecto a lo que se pudo ver ayer. Ambos grupos ya saben lo que es actuar en el concello de Poio y vuelven este año para contagiarse de nuevo con el calor que el público les ha demostrado en el pasado.

A mayores del componente musical, hoy por la tarde, a las 16.30 horas, habrá una actividad gratuita destinada a los más pequeños, un desembarco pirata en el Puerto de Campelo. Ya hacia el final de la jornada vespertina (20.30 horas) se celebrarán juegos dinámicos y actividades de ocio para niños y niñas de entre 5 a 14 años que están organizados por la Asociación de Mulleres Arela.

La Policía Local de Poio ha dispuesto un amplio dispositivo habilitando con cerca de 1.000 plazas de aparcamiento repartidas en tres zonas en el Puerto de Campelo y en dos más en las cercanías del recinto.