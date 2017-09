Xornada de Xeocaching en Cerdedo-Cotobade

O Concello de Cerdedo-Cotobade vai celebrar este sábado a primeira edición dunha xornada de Xeocaching orientada á mocidade é que versará sobre o patrimonio cultural do municipio. Esta actividade enmárcase no plan municipal de xornadas formativas para a xuventude. A xornada de Xeocaching é de balde, ten aberta a inscrición ata a xornada de hoxe e está orientada a mozos de entre 14 e 30 anos. Os participantes deberán ter un teléfono móbil con Google Maps e que dispoña de lector de códigos QR. A actividade, que se desenvolverá no Roteiro do Lérez e inclúe premios de 300, 200 e 100 euros para os tres primeiros clasificados.