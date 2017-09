Filgueira celebra a competición do "Tiro do Carro" no marco das festas da Virxe dos Remedios

Filgueira, na parroquia cerdedense de Castro, vai celebrar esta fin de semana as súas festas na honra da Virxe dos Remedios e no marco das mesmas terá lugar o XII Tiro do Carro, unha espectacular competición na que os participantes, en parella ou individualmente, deberán tirar un antigo carro de campo. Todas estas celebracións foron presentadas polo presidente municipal, Jorge Cubela, o concelleiro e membro da organización, José Luis Crujeiras.

O Tiro do Carro, que terá lugar este sábado ás 18.30 horas, repartirá un total de 850 euros en premios, con 300, 150 e 50 para os tres primeiros da clasificación absoluta, 150, 100 e 50 para as da categoría feminina e 100 para o único gañador individual. Como novidade, este ano suprímese a categoría mixta e ábrese a proba a competidores en solitario.

O percorrido, que se deberá realizar tirando dun carro a través dun xugo de madeira, é de 120 metros costa arriba cunha forte pendente e unha espectacular curva pechada de 90 graos no caso das parellas, mentres que na proba individual redúcese un chisco ata os 100 metros. As persoas interesadas en formalizar a súa participación poden facelo nos teléfonos 605 088 534 ou 679 484 686.

Todos os participantes, que poden recabar máis información a través da páxina web www.filgueiratiradocarro.es, tentarán superar o récord desta carreira, fixado o pasado ano en 25,71 segundos pola parella formada por Mark Novoa e Ernesto Fraguas.

Polo demais, as festas dos Remedios arrancarán hoxe, ás 11.30 horas co desfile musical da agrupación folclórica Algueirada e a continuación haberá a misa cantada polo Coro de Cerdedo ás 12.30, o concerto de Algueirada para a sesión vermú das 13.30, a churrascada popular nocturna e a música de Sheila Patricia e a disco móbil Dolce Vita para poñer fin á primeira xornada. Xa o sábado haberá pasarrúas matinal da Banda de Cerdedo, misa ás 13.15 co Coro Parroquial de Quireza e posterior concerto da banda, a actuación de tarde de charanga Charandonga nos intres previos ao XII Tiro do Carro e a verbena de peche con Soprano e, de novo, Dolce Vita.