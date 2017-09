CC OO denuncia que presentó las alegaciones al plan de las piscinas en plazo

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que las alegaciones al plan de viabilidad de las piscinas de Campolongo presentadas a través de sus delegados el pasado 22 de agosto "están dentro de los plazos legales".

"La central sindical contempla con estupor como la junta de gobierno local ha rechazado las alegaciones presentadas el pasado 22 de agosto. Desde el sindicato se denuncia, además, que la referencia que se tomó fue la fecha que estaba publicada en la página web del Concello, que iba desde el 21 de julio hasta el 22 de agosto, y que, curiosamente, ya no está expuesta a día de hoy", se lamenta CC OO.

Por ello, tacha el proceso de poco transparente y considera que sigue adelante "con muchas dudas".

Asimismo, el sindicato echa en falta una mayor apuesta por las energía renovables y limpias y critican que se siga usando cloro como producto principal en las piscinas, "cuando existen numerosos estudios que hablan de los riesgos de exposición a este producto".

Para CC OO "el documento no tiene en cuenta para nada la realidad del centro y no deja de ser un brindis al sol en muchas cuestiones". En este sentido, añade que contempla numerosos errores "de calado" como la clasificación profesional y salario bruto de los trabajadores, "que no se corresponden con el que marca el actual convenio colectivo del sector" ni con el número exacto de trabajadores.

"Por tanto creemos que dicho estudio debe ser reformulado por la junta de gobierno", concluye.