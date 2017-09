Tenorio celebra as súas festas, nas que recuperará a tradicional procesión das nenas anxos

A parroquia de Tenorio vai celebrar esta fin de semana as súas festas na honra da Virxe do Rosario, San Roque e a Virxe do Carme e nas mesmas vaise recuperar a tradicional procesión das nenas anxos. As celebracións foron presentadas esta mañá polo presidente de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, e por Secundino Pichel, que encabeza a comisión organizadora xunto a súa dona, Elsa Villanueva.

As festas arrancarán mañán, con salva de bombas, a entrada no recinto e na contorna do mosteiro da Unión Musical de Tenorio ás 11.30 horas, a misa solemne oficiada polo párroco Jesús Escudero coa presenza do coro parroquial ás 12.00 e a citada procesión, que comezará ás 13.00 horas. Nela, seis cativas irán vestidas de anxos, como se facía antano, acompañando ao carro da Virxe do Rosario, mentres que o resto dos rapaces de parroquia acudirán vestidos completamente de branco.

Esta primeira xornada contará tamén con sesión vermú coa Unión Musical de Tenorio ás 14.00 horas, tirada de fogos antes do xantar, concerto de serán da citada formación local e verbena, desde as 22.00 horas, con Magos e Dilema.

Actos relixiosos

Xa o sábado, repetirase o esquema festivo con salva de bombas, a entrada no campo de Os Trazantes de Tenorio, misa e procesión desde as 12.00 horas, sesión vermú co grupo folclórico da parroquia e, xa pola noite, as actuacións das orquestras Canela e D´Tacón.

Finalmente, o domingo arrancará coa tradicional salva de bombas e unha nova presenza da Unión Musical de Tenorio antes da misa das 12.00 horas e con posterioridade para acompañar á procesión das 13.00 e na sesión vermú programada para antes do xantar.

El Combo Dominicano

Ás 20.00 horas haberá concerto da banda de Tenorio e os festexos despediranse coa verbena estrela, na que actuarán El Combo Dominicano e Xacobeo.

Cubela agradeceu "o traballo e gran esforzo" da comisión por acadar un programa tan completo, "que supera as vinte actividades ao longo de tres días" e amosouse confiado en que as festas "serán un éxito de público polo tirón que ten Tenorio, que é a nosa parroquia máis poboada".