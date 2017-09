El gobierno local decide la ubicación de los composteros de Monte Porreiro y Campolongo

Los dos composteros comunitarios almacenados en la nave municipal de Campañó son los elementos de muestra enviados por las empresas aspirantes para suministrar esos recipientes en el concurso municipal para su instalación en Monte Porreiro y Campolongo. Así lo apuntó ayer la concejala Carmen da Silva en respuesta a las denuncias del PP sobre el retraso de este plan.

Los populares sostienen que esos dos composteros forman parte de una remesa municipal de elementos de este tipo pero que el Concello no instala por "improvisación". El gobierno local afirma que aún no se ha cerrado su compra, por lo que "no hay ningún compostero oculto", si bien esa adquisición, de unas 300 unidades, será en breve.

De hecho, la edil informó de que esta misma semana habrá una reunión técnica para planificar el despliegue de los composteros comunitarios en esos dos barrios, así como su ubicación concreta. La intención es que estén instalados en este último trimestre del año.

Después de Monte Porreiro y Campolongo, la idea es aplicar el sistema en otros barrios, además de repartir unos 8.000 depósitos individuales -también próximos a licitarse- por las viviendas del rural.