La falta de sustitutos retrasa las citas en el ambulatorio una semana

Con sorpresa y bastante indignación han comprobado algunos pacientes del centro de salud "Virgen Peregrina" que las citas para su médico de cabecera se demorarán una semana. Les ha ocurrido tanto intentándolo a través de internet como presencialmente, en el propio ambulatorio, por lo que no ha lugar a algún tipo de error informático o de organización.

"Pedí una cita por la página web del Sergas y como la opción más temprana que me ofrecen es justo dentro de una semana, el miércoles 12, decidí acudir hoy personalmente hasta aquí, donde me dijeron que mi médica está de vacaciones y que no ha sido sustituida", explica uno de los pacientes afectados, que ayer mismo intentó por ambas vías lograr una cita más próxima.

No es la primera vez que se da esta situación en el ambulatorio Virgen Peregrina y en el centro de salud de A Parda. De hecho, el año pasado también a esta altura del verano, se sucedían las quejas por parte de los usuarios.

Desde el Sergas se respondía ayer a esta situación asegurando que durante los meses de vacaciones se procede a la intersustitución, por lo que los cupos de pacientes de cada médico son asumidos por el resto de profesionales.

"Puede darse algún caso puntual de algún facultativo que se encuentre de vacaciones y que ya no haya sido sustituido porque estamos en septiembre, porque no se pueden realizar sustituciones al cien por cien", aseguraban estas fuentes.

En cualquier caso, tanto en el mostrador de cita previa del "Virgen Peregrina" como desde el Sergas se subraya que todos los pacientes, en caso de urgencia, serán atendidos el mismo día en que se dirijan a su centro de salud, donde recibirán la atención médica necesaria por parte del resto de doctores disponibles en ese momento.

Recomendación de un día

La espera recomendada por motivos de salud para conseguir concertar una cita para visitar al médico de cabecera debe ser de un día, tal y como vienen reclamando las asociaciones de pacientes y los propios profesionales, que lamentan los recortes en la sanidad pública, que terminan afectando tanto a sus trabajadores como a los usuarios. Asimismo, los servicios de Urgencias en los hospitales terminan colapsados por esta razón.

Esta situación no es exclusiva de los centros de salud de Pontevedra. En Anafáns, en Poio, por ejemplo, las esperas se retrasaron durante el pasado mes de agosto hasta casi dos semanas al no haber sido cubiertas las vacaciones de una de las doctoras.