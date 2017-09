A Escola Oficial de Idiomas convoca os cursos Celga e de linguaxe administrativa

A Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra vén de convocar os cursos presenciais e en liña de linguaxe administrativa galega nos niveis medio e superior e os cursos presenciais Celga 2, 3 e 4. Os cursos prográmanse por cuadrimestre e impartiranse de outubro a xaneiro, na primeira convocatoria, e de febreiro a maio, na segunda.

Os prazos de solicitude para os cursos de outubro a xaneiro son do 1 ao 10 de setembro, mentres que os de febreiro a maio deberanse solicitar do 2 ao 11 de xaneiro. A inscrición é telemática no enderezo www.eoidigital.com

O curso de linguaxe administrativa de nivel medio terá lugar de outubro a xaneiro os martes e venres, mentres que os de nivel superior se celebrarán los martes e xoves.

Pola súa banda, haberá Celga 2 en ambos períodos de tempo os martes e xoves, así coma o Celga 3, que terá lugar os martes, mércores e xoves de outubro a xaneiro e o martes e venres de febreiro a maio.

O Celga 4 será os martes, mércores e xoves ata xaneiro e os luns e xoves ata maio.