El consumo de agua del Lérez aumentó un 30% en verano para abastecer a toda la población de la ría

Con el Lérez en uno de sus momentos más críticos, con apenas un caudal de tres metros cúbicos por segundo en la jornada de ayer, el río acaba de pasar por uno de los principales "pruebas de fuego" de todo el año, el elevado consumo de agua que se registra en verano en toda la ría, con una población flotante que casi supone el 50% del censo normal del resto del año.

La captación de Pontevedra en Monte Porreiro abastece en buena parte a la capital pero también suministra agua todo el año a Sanxenxo, Marín, Poio y Bueu, así como alguna aportación residual a Ponte Caldelas e incluso a Vilaboa. Pero si en una jornada normal se consumen en todo el territorio unos 28.000 metros cúbicos de agua, en verano esa cifra se dispara y aumento al menos un 30%, hasta los 35.000 metros cúbicos y casi todo ese exceso se destina a los demás municipios de la ría para atender la elevada demanda de su sector turístico.

Así se pone de manifiesto en los sucesivos informes mensuales que elabora la empresa Viaqua, concesionaria del servicio de agua. En esos análisis, además de detallar el estado del río y del embalse del Pontillón y otros parámetros, se reflejan los consumos diarios mes a mes. Así, la media de todo el año se sitúa entre los 27.000 y los 28.000 metros cúbicos. De ellos, el 68% corresponde a Pontevedra (unos 18.600 aproximadamente) y apenas un 32% a los demás municipios).

Pero con la llegada del verano, el consumo y el reparto se distorsionan. En junio pasado se llegó a los 30.000 metros cúbicos de media, que aumentó hasta los 35.000 en julio. En agosto, con el número de turistas en su máximo exponente, el consumo desde el Lérez para todo la ría llegó a los 40.000 metros cúbicos diarios. Y de ellos, más de la mitad (unos 21.000) se enviaron a Sanxenxo, Marín y Poio.

Prealerta

No obstante, hasta el momento esta multiplicación de la captación no ha puesto en riesgo el abastecimiento normal. Con las cifras que se manejan en la actualidad y las escasas lluvias de los pasados días se da por hecho que el suministro será normal en todo el mes de septiembre. Eso sí, las autoridades hidrológicas mantienen la prealerta por sequía, que solo se levantaría si llegan unas elevadas precipitaciones que, por el momento, no están previstas.

En Concello tiene en marcha actualmente el concurso para adjudicar para los próximos 20 años el servicio de agua y saneamiento y en él se informa a las empresas de estos datos. Así, se indica que "el consumo facturado anual a los distintos municipios se sitúa alrededor de los 10,5 millones de metros cúbicos, repartidos entre Pontevedra (7,1 millones al año), Marín (1.430.000), Poio (800.000), Sanxenxo (640.000), Bueu (490.000) y Ponte Caldelas (40.000) y en su caso vinculados al polígono industrial". Se añade que "del consumo anual total, Pontevedra supone una media del 68% y los demás municipios, un 32". Sin embargo, en el mes de agosto, este porcentaje de Sanxenxo, Poio y Marín llega al 55%, con 21.000 metros cúbicos diarios frente a los 19.000 de la capital.

Obras de Acuaes

Y en medio de este panorama, la empresa pública Acuaes y los municipios de la ría celebran hoy una comisión de seguimiento de las obras de mejora del abastecimiento realizadas en los cuatro últimos años y que ya están prácticamente listas. De hecho, no se descarta que en esta cita se anuncie el final de obra y se establezcan las bases para su uso conjunto.

Más de 47.400 metros de nuevas canalizaciones, siete depósitos en cuatro municipios, con capacidad para almacenar 30.500 metros cúbicos de agua son algunas de las actuaciones ejecutadas en estos cuatro año para mejorar el suministros a seis municipios del litoral pontevedrés: la capital, Poio, Marín, Sanxenxo, Vilaboa y, de ser necesario, incluso Bueu, si bien este último municipio no se integró en el convenio con el que arrancó este proyecto.

Se da la circunstancia de que los cálculos de Acuaes establece un panorama de explotación del río Lérez que duplica con creces los consumos actuales. Así, se calcula que toda la red tiene la capacidad de gestionar cada año más de 24,7 millones de metros cúbicos, lo que se traduce en la posibilidad de aportar a los más de 145.000 habitantes (muchos más en verano) una media de 67.842 metros cúbicos diarios. Ahora solo se llega a picos de 40.000 en épocas de gran demanda.

De esos 67.842 metros cúbicos diarios que se captarían del embalse del Pontillón y del río Lérez (conjuntamente en invierno y de forma individual según los regímenes de lluvia), más de la mitad corresponde a la capital, que absorberá más de 39.000 metros cúbicos (el 58%). Marín es el municipio que aparece en segundo lugar, con el 14% de todos los recursos.

Sanxenxo podrá recibir del Lérez unos 8.100 metros cúbicos y Poio otros 6.539, lo que supone el 20% del total en conjunto. Por último, Vilaboa (y en su caso Bueu), podrán recibir algo más de cuatro mil metros cúbicos. Este fase fue la última en ejecutarse ya que fue necesario habilitar una tubería desde el nuevo depósito de Mourente, con cambios en el trazado previsto.