Los datos de consumo de este verano confirman una buena temporada turística

La buena temporada turística registrada este verano en Sanxenxo, a la que sin duda ha contribuido la recuperación económica, no solo de nuestro país, también de Portugal, se refleja en los datos de consumo de agua, generación de basura y uso del parking de Nauta.

Considera el gobierno local que si el servicio y la oferta turística de Sanxenxo no estuvieran a la altura de lo que espera el visitante, por mucha recuperación económica que hubiera, los turistas no habrían respondido de la manera que lo han hecho. Es por eso que conviene reconocer, apuntan desde el Concello, "el mérito de todas las personas que trabajan en el sector turístico desde hoteles, restaurantes hasta los empleados municipales de limpieza, la policía, los socorristas, etc".

El consumo de agua en Sanxenxo en los tres meses que van del 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2016 fue de 875.834 metros cúbicos. En el mismo periodo de 2017, ascendió a 915.777 m3, lo que significa un incremento de 40.000 m3.

En lo que respecta a los residuos orgánicos (contenedor verde) generados entre el 1 de junio y el 31 de agosto, en 2016 sumaban 4.367.590 kilos, mientras que en el mismo periodo de 2017 suman 4.402.200 kg. Lo que supone un incremento de 35 toneladas más.

En cuanto a la recaudación del parking de Nauta, el año pasado en esas mismas fechas se recaudaron 285.677 euros y este año se ha incrementado hasta los 306.601, lo que supone un aumento de 21.000 euros.

En conclusión, los datos de consumos que tiene el Concello van en la línea de lo manifestado por el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), que ha dicho que la ocupación en agosto ha sido del 91% (96% en hoteles de 4 estrellas), cuatro puntos más que el año anterior. En junio y julio también se superaron las cifras del año pasado en 10 y 2 puntos porcentuales respectivamente.

Encuesta del CETS

Resulta interesante también el dato que ha facilitado el CETS sobre una encuesta de consumo realizada entre 18 establecimientos. Según la cual, en una escala de 1 a 5 la media de los preguntados califica el consumo con un 4,26.

También Aviturga ha dado datos muy positivos con el 100% de ocupación de las viviendas turísticas.

En definitiva, hay consenso general de que esta temporada turística recupera los niveles más altos alcanzados antes de la crisis económica.

A este respecto, desde el Concello se apunta que "lejos de dormirnos en los laureles, tanto el sector como el gobierno, somos conscientes de que hay que seguir mejorando en los meses en los que queda margen para crecer, es decir en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre".