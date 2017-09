La APDR promete batalla legal y movilización social si se mantiene a Elnosa en Lourizán

La Asociación Pola Defensa da Ría calificó de llamativas las declaraciones del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al señalar que "la Xunta dará as autorizacións precisas a Elnosa se cumpre coa legalidade". A la APDR lle llama la atención que Rueda "sinta a necesidade de facelas" dado que "en un país normal, no que o cumprimento da norma estivese normalizado, estas declaracións non tería cabida". No obstante, desde Defensa da Ría enmarcan estas declaraciones "en un país coma o noso, no que se adaptan as normas ás necesidades das empresas o mesmo se modificación as leis no seu beneficio". Para Defensa da Ría estas palabras no son más de una confirmación de que la Xunta va a permitir que Elnosa continúe en Lourizán "sí ou sí" y que solo están buscando "cal é o metodo" para "saltar a legalidade".

Defensa da Ría anunció que ya presentó alegaciones contra la revisión de la autorización ambiental a Elnosa y anuncia que habrá batalla legal, pero sobre todo, movilización social si finalmente se le concede el permiso ambiental a la clorera.