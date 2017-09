Silva crítica el empleo precario, a tiempo parcial y de baja calidad

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva ha expresado su preocupación "por el empleo de baja calidad que tenemos; y también por la situación de muchas personas sin trabajo que no cobran subsidio". Apuntó que el desempleo en España registró un aumento de 1,39% con respecto a julio y es el peor mes de agosto desde 2008.

"No puede ser que se cree empleo parcial y estacionalizado, que simplemente se crea empleo cuando hay picos de turismo, en el sector servicios. El Estado y la Xunta tienen que tomar medidas, hay que potenciar otros sectores que también tienen una enorme capacidad de crear puestos de trabajo. El paro y la desigualdad tienen nombre de mujer porque la mayor parte afecta a empleo femenino. Hay que estar muy atentos sobre estos datos en los próximos meses, pero hoy estamos preocupados", añadió.

"En Galicia el desempleo bajó el 0,41% lo que suponen 746 personas menos. En Pontevedra el comportamiento del desempleo también fue distinto al nacional, bajó 1,16%, ya que salieron del paro 839 personas. Pero Pontevedra registra el 39% de las personas en paro de Galicia por lo que hago un llamamiento a la Xunta. Estoy preocupada porque no tenemos un proyecto económico de futuro en nuestra comunidad. Me pregunto cuál es la política industrial de Galicia. Estamos viendo como muchas empresas de la provincia se están yendo para asentarse en Portugal; algo debería hacer la Xunta para que estas firmas consolidadas no se vayan" declaró.

Otro de los datos destacados por Carmela Silva se refieren a que el 77% de los contratos que se hacen en la provincia son del sector servicios. "El sector turístico es importante pero yo espero que los que tienen competencias se dediquen a potenciar otros sectores", puso de manifiesto.