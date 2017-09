Criaturas legendarias en la plaza de San José

Los jugadores de Pokemon GO tratan de capturar a Entei ayer, en la praza de San José. // G. S.

Macbettr dirige el coro de cabezas inclinadas sobre la pantalla. Al menos empieza actuando como portavoz. El nombre, ese que mezcla a Shakespeare y la palabra "mejor" (<<better>>) en inglés es el "virtual". Renuncia ante el periodista a decir el nombre que le pusieron sus padres mientras explica que esa quincena de personas sentados en la praza de San José están cazando a Entei, un pokemon legendario del juego Pokemon GO.

La operación es compleja. El poderoso pokemon es invencible si atacan de uno en uno, de modo que deben quedar entre ellos para tener alguna posibilidad. "Hay más de 200 jugadores de Pokemon GO en Pontevedra", explica Macbettr. La aplicación que gestiona la compañía Niantic generó una extraordinaria fiebre el verano pasado, pero perdió a muchos de sus jugadores poco después. Ahora, solo quedan los más fieles y experimentados, cuentan Adrián, Ignacio y Sandra.

Para relanzar el producto, la empresa ha decidido hacer algunos cambios. Saca estos pokemon tan codiciados y anuncia su aparición durante un tiempo limitado en puntos emblemáticos de la ciudad. Los jugadores, que se comunican entre sí a través de las redes, sí, los más de 200, trazan estrategias para ir en busca de estas criaturas virtuales.

La gran cita en Pontevedra está prevista para este miércoles. Niantic liberará en algún lugar de todas las ciudades del mundo, entre ellas la Boa Vila, a Mewtwo, uno de los más fuertes y extraños animales que habitan el curioso mundo de Pokemon.

"En la de Mewtwo se pueden juntar a lo mejor 60 o 70 personas", cuentan nuestros tres interlocutores. Ellos también lo intentarán.

Su convicción reside más en el disfrute que en el triunfo. Cazar a uno de estos bichos no solo les obliga a ponerse de acuerdo con otros compañeros para poder derrotarlos primero y atraparlos después, les pone en manos del caprichoso azar.

El de ayer, Entei, una variante de león de fuego con aristas pedregosas que brotan de sus espalda, tiene un ratio de captura del 2%. Es decir, solo 2 de cada 100 personas que intentan añadirlo a su colección lo consiguen.

"Yo llevo cinco intentos y no lo he cogido nunca y hay gente que lleva quince intentos", afirma Ignacio. Así, el reto de Mewtwo, será una batalla, ante todo, mental. No en vano, este, en lugar de ser de fuego, es de los llamados psíquicos, dentro de la clasificación que reciben estos seres.