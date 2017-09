Cotobade organiza a primeira xuntanza da terceira idade para o día 16

O Concello de Cerdedo-Cotobade vai realizar por vez primeira de forma conxunta o encontro anual das persoas maiores e programou para o vindeiro sábado 16 de setembro a primeira edición da Xuntanza da Terceira Idade. A estrea deste acto de lecer terá lugar na carballeira de San Xusto, na parroquia cotobadesa de San Xurxo de Sacos, que foi escollida pola súa beleza e amplitude, pola súa centralidade xeográfica e pola súa boa conexión con gran parte do municipio grazas á estrada N-541.

As persoas interesadas en participar nesta xuntanza teñen que estar empadroados no concello e ter máis de 65 anos. Ademais, poderán asistir os cónxuxes destas persoas, os fillos que padezan algunha discapacidade e acudan acompañados dun adulto e as persoas non empadroadas pero que naceran no termo municipal. Neste último caso deberán abonar o importe íntegro do prato.

En canto ás inscricións, deberán realizarse ata o vindeiro 13 de setembro os martes e venres de 10.00 a 13.30 horas no Departamento de Servizos Sociais ou nas Casas do Pobo de Viascón e Tenorio. O custe pola asistencia e o xantar é de 10 euros.

A "I Xuntanza da Terceira Idade de Cerdedo-Cotobade" arrancará ás 13.00 horas cun oficio relixioso campestre para os asistentes e posteriormente haberá un multitudinario xantar de confraternidade seguido de actividades culturais e de lecer e animación musical durante a xornada.