El Concello no es partidario de declarar festivo el día de la Feira Franca pero no descarta "probarlo en alguna ocasión"

"Estábamos muy preocupados ante la posibilidad de que la Feira Franca se convirtiera en algo que no queremos y eso provoque su muerte, pero estamos logrando que la gran implicación y participación popular evite que la gente se aburra y, además, que la fiesta se transforme con el tiempo en un botellón". De este modo, la concejala Carmen da Silva reiteraba ayer la "buena salud" de la recreación medieval después de 18 ediciones e insistía en el "éxito" de la del pasado sábado.

Con el fin de mantener esa "esencia" de la fiesta y combatir posibles "deterioros", los cambios que se introducen cada año son más de carácter logístico y organizativo que de gran calado. Sí se revisó el sistema de recogida de basuras y el de medidas de seguridad, pero el Concello no es partidario de modificaciones más profundas como declarar ese sábado como festivo local por sistema, ampliar la fiesta al domingo o extenderla a otras zonas de la ciudad.

Con respecto a la declaración como festivo local, Da Silva dejó claro que el gobierno local no es partidario ya que "supone más dificultades para celebrar la fiesta y además, a la hostelería no le arregla nada". No obstante, sí apuntó la posibilidad de "estudiarlo cuando un festivo local habitual caiga en domingo, y a modo de prueba en alguna ocasión", pero sin mayor compromiso.

La ampliación de la celebración al domingo ya se descartó desde el principio y se mantiene ese veto, "precisamente para evitar uno de los riesgos que tememos. No hay cuerpo que aguarte este ritmo festivo dos jornadas seguidas y el segundo día puede derivar en algo que no queremos", insiste.

La concejala destacó ayer la "enorme participación popular" tanto en la Feira Franca como en todas las actividades festivas del verano y en el caso de la recreación medieval quiso destacar que "no solo hay actividades oficiales, sino que cada vez hay más gente que organiza sus propios espectáculos". Además, el "comportamiento de todos los participantes fue ejemplar", concluyó la edil.