La incógnita sobre el aparcamiento

Una de las dudas que todavía no se han resuelto es la relativa al futuro aparcamiento del Gran Montecelo y todavía no está clara su ubicación, sus dimensiones y, sobre todo, si será gratuito, como en la actualidad, o será de pago. El uso libre es una de las demandas de la plataforma en defensa de la sanidad pública, a la vista de lo que ocurre en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. En el plan funcional no se resuelve ninguna de estas incógnitas y tan solo se apunta que "por indicación del Sergas, el plan funcional del aparcamiento será dimensionado por el propio Sergas posteriormente".

El mismo epígrafe se repite para la cafetería-restaurante, si bien sí se detallan dependencias como las cocinas, la eliminación de residuos, las instalaciones generales y hasta los servicios religiosos y de culto. Al respecto, se detalla que "su función es ofrecer el apoyo espiritual a los pacientes que lo soliciten", con un "oratorio y un despacho multi-confesional para el personal religioso" y una capilla también de posible uso por varias confesiones.