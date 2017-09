Pontevedra y otros seis municipios acumulan este año 11 derribos urbanísticos de la Xunta

Siete municipios de la comarca han sido ya objeto de demoliciones urbanísticas por parte de la Xunta en los primeros seis meses del año. Desde enero hasta junio, la Axencia de Protección da Legalidades (APLU) tiene contabilizados en su página web un total de once derribos en Sanxenxo, Vilaboa, Cuntis, Poio, Portas, Moraña y Pontevedra, municipio al que regresó la "piqueta" oficial en mayo pasado después de un largo paréntesis de más de un año sin este tipo de actuaciones. De este modo, la capital regresa a un listado en que solo figuran otras dos ciudades: Ferrol, con tres demoliciones, y Lugo, con una.

Las once actuaciones ya divulgadas por la APLU en la página web previsiblemente no sean todas las realizadas en el primer semestre del año (no suele publicarse la totalidad de los derribos) con lo que todo apunta a que 2017 superará los casos del pasado año, cuando se intervino en 18 ocasiones en nueve municipios.

Al igual que en 2016 (y que en ejercicios anteriores) Sanxenxo encabeza el listado de municipios más "visitados" por la APLU. Hasta el momento se tiene constancia de tres demoliciones, realizadas en febrero y junio. La primera de ellas fuer una caseta prefabricada, y ya en junio se eliminaron dos edificaciones de uso residencial próximas a la costa, uno de los problemas urbanísticos más habituales en este municipio turístico.

Tras Sanxenxo, son Vilaboa y Cuntis los dos concellos de la comarca los que acumulan al menos dos demoliciones en cada caso. En Vilaboa se retiró en febrero una caravana bajo un cubierto y en junio se actuó contra una estructura de hormigón en suelo no urbanizable y protegido. En Cuntis, la APLU retiró en marzo una edificación residencial y otra auxiliar en suelo de protección agrícola y en abril otra vivienda en terrenos similares.

En la capital se intervino en mayo para demoler una edificación en suelo no urbanizable y en junio se actuó en Moraña para derribar cinco pequeñas edificaciones en suelo rústico. Ese mes de junio fue, hasta ahora, el de mayor actividad de la Axencia, con cuatro intervenciones, frente a tres en marzo y dos en febrero, más otra en abril y una última, por el momento, en mayo.

En marzo se actuó en Poio, para eliminar una caseta prefabricada en suelo rústico y en Portas para echar abajo una estructura de un posible edificio residencial en zona protegida.

La página web de la APLU tiene contabilizados hasta ahora un total de 86 "reposiciones de la legalidad" en toda Galicia, 41 de ellas en la provincia de Pontevedra, en especial en Cangas (seis casos), O Rosal (cuatro) y Redondela (otras cuatro). Las once intervenciones publicadas en la comarca suponen el 27% de todas las de la provincia, y los siete municipios ya afectados dejan, por el momento, otros siete aún libres de la "piqueta", entre ellos Marín, Caldas o Ponte Caldelas.