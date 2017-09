Un plan especial regula el tráfico

Policía Local, Protección Civil, bomberos y voluntarios velan estos días por la seguridad en la Feira Franca y un correcto desarrollo de los eventos a través un dispositivo especial para regular el tráfico. Así, piden a los ciudadanos que hagan uso de los aparcamientos disuasorios de la Boa Vila y que restrinjan en la medida de los posible el uso del coche.

Mollabao, el Pabellón de Deportes, y la explanada del Recinto Ferial son los puntos de aparcamiento disuasorio que recuerdan los cuerpos de seguridad.

Además, la Feira Franca conllevó ayer el cierre al tráfico de varias calles que hoy continuarán inaccesibles a los vehículos. Estarán cerradas las calles de la zona monumental desde las 10 horas de hoy, el entorno de la plaza de toros a partir de las 14 horas, Arzobispo Malvar, Pardo Bazán, Alameda (desvío por Echegaray), Galera, Michelena, Maestranza y los tramos peatonales de Benito Corbal y Peregrina.

Con motivo de la representación del traslado del vino a las 12 horas de hoy, se realizarán cortes puntuales en la intersección de las calles Santa Clara y Cobián Roffignac y de Santa Clara con Padre Feijoo.

Igualmente no está permitido estacionar durante todo el día de hoy en las zonas en que se va a celebrar la feria medieval. La Policía Local informa de que no se puede aparcar en Santa Clara en el tramo entre el Convento y Cobián Roffignac. Tampoco en los alrededores de la plaza de toros a partir de las 8 horas de hoy, ni en Víctor Said Armesto, y Canabal. En las calles Marqués de Riestra, Aduana, avenida de Buenos Aires (reservada para las paradas de taxis) en el tramo desde Alfredo García hasta Ponte Santiago; y el Paseo Cervantes tampoco tendrán permitido estacionar.