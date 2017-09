"Crispación" entre la plantilla del CHOP por la propuesta de movilidad interna que realiza la gerencia

Cinco años llevaban los trabajadores del Complejo Hospitalario de Pontevedra esperando por un concurso de movilidad interna que permitiese a los empleados públicos fijos de este centro optar a otras plazas que considerasen más adecuadas a las que ostentan en estos momentos, a pesar de que, aseguran, esto es obligatorio cada dos años. Y sin embargo, después de exigirlo reiteradamente, ahora que se pone en marcha en proceso este ha sido motivo de crispación y el germen de un posible conflicto laboral de cierta envergadura en el seno de la EOXI de Pontevedra y O Salnés.

Ayer, la Junta de Personal compareció para anunciar que no firmará la propuesta que presenta la gerencia por no contemplar en ella la cobertura de las resultas, es decir, los puestos o plazas que queden vacantes a raíz de los cambios que se puedan ocasionar al mudar de plaza los trabajadores que así lo soliciten dentro de este proceso.

La Junta de Personal insiste en reclamar que estos puestos que queden vacíos como resultado del acoplamiento en este proceso de movilidad interna se incluyan en el mismo, algo que la gerencia asegura que no es posible. Afirman que de esta forma la plantilla no seguiría sufriendo problemas de provisionalidad y tampoco "quedarían plazas para el uso discrecional de la dirección, para dárselas a quien le dé la gana", algo en lo que insistieron en varias ocasiones y en lo que "nosotros no estamos de acuerdo".

La Junta de Personal explica que son "muchas" las plazas que deberán ser cubiertas en este proceso de movilidad interna, por lo que también podrían ser muy numerosas estas "resultas". Insisten que la propuesta de la gerencia ha generado mucha "crispación" y "enfado" entre el personal sanitario.

Los representantes de los trabajadores han convocado asambleas para el próximo día 5 tanto en el hospital Provincial como en Montecelo durante todo el día para analizar con los trabajadores esta situación y conocer cuáles son las medidas de presión a adoptar para intentar que la gerencia cambie de opinión.