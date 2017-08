Podemos Sanxenxo denuncia las "múltiples roturas" de tuberías durante este mes de agosto

Podemos Sanxenxo denuncia la "inacción" del gobierno local "ante las múltiples roturas de tuberías producidas en estas fechas". Esta agrupación política pide una investigación sobre el asunto al entender que "no deben ser los usuarios los que sufran las consecuencias de un error que pueda estar causado por la concesionaria del servicio Espina y Delfín". Podemos entiende que "es responsabilidad de la concesionaria vigilar la correcta presión del agua y si se produce una bajada en la demanda como parece suceder en la segunda quincena de agosto, debe adaptar esa presión para que no se produzcan averías. Por último, dirige sus críticas hacia el gobierno local dando por hecho que no habrá posicionamiento alguno por parte del alcalde ni concejales.