La Diputación finaliza con éxito los trabajos de consolidación en el yacimiento de A Lanzada

El equipo de la Diputación de Pontevedra acaba de finalizar la Fase III de la intervención del yacimiento de A Lanzada, que comenzó a ejecutarse el pasado mes de mayo y en la que se realizaron trabajos de tapado, limpieza, consolidación, restauración, drenaje, rellenos y recreaciones en el que participaron 17 personas y que contó con la asistencia de tres alumnas en prácticas de la Escuela de Restauración de Bienes Culturales de Pontevedra, gracias al convenio firmado entre la Diputación de Pontevedra y dicha institución.

El trabajo, ahora finalizado, se centró en los 2.200 metros cuadrados de la intervención y en las estructuras documentadas de los cinco momentos de ocupación de este espacio: estancias y estructuras vinculadas a la factoría de salados, salsas y conservas que se encuadran entre los siglos III e II la. C.; la construcción circular del área de excavación y otras que no se llegaron a excavar que se encuadran entre los siglos II e I la. C; en la construcción de un muro de conexión a tierra, y una serie de construcciones rectangulares y otra estructura circular, del siglo I la. C. la mediados del I d. C.; en la formación de un nivel de duna y aparición de enterramientos infantiles de mediados del I a mediados del II d. C.; en la construcción de planta rectangular (la posible iglesia), excavada en gran parte en los años 70; y en el enterramiento de los tres individuos adultos documentados

Las intervención arqueológica en la Lanzada sacó a la luz hasta 17 esqueletos, 14 de niños datados entre los siglos I d.C. y II d.C, y más de 15.000 piezas, entre las que destaca el gran volumen de "tierra sigillata", un tipo de cerámica de lujo romana, así como 358 metales entre los que tiene especial importancia una espada de 33 centímetros perteneciente a los siglos VIII a.C.

Todos los hallazgos encontrados en el yacimiento de la Lanzada pusieron de manifiesto que ya 600 años antes de la llegada de los romanos se realizaban intercambios comerciales de envergadura con Italia, Tunicia o Palestina desde esta zona del Salnés.

Durante estos meses de trabajo de consolidación en A Lanzada, casi un millar de personas participaron en las visitas guiadas a la excavación arqueológica para conocer in situ el yacimiento.