Carme da Silva: "Cuando se hicieron con esta empresa sabían perfectamente cuál era su fecha de caducidad"

"Los plazos para Elnosa se agotaron hace tiempo; está en prórroga de la prórroga", sentenció ayer la alcaldesa en funciones, Carme da Silva, que destacó que no se puede conceder la Autorización Ambiental Integrada "diciendo que no hay cambios significativos".

"Elnosa no puede prorrogar su presencia en la ría. Incluso así se recoge en la concesión que se le dio en los años setenta, en la que dice que la Administración debe limitar el tiempo de ocupación de dominio público y que el plazo no debe exceder de los 50 años", recordó.

"Cuando se hicieron con esta empresa sabían perfectamente cuál era su fecha de caducidad, que no era 2017, sino antes. Se le fueron concediendo prórrogas y prórrogas", subrayó.

Desde el Concello es impensable que se pretenda permanecer en la misma ubicación con una planta de producción de cloro "cuando en todo el mundo se están retirando de las zonas urbanas".

"Durante el proceso de producción de hipoclorito, aunque no produzcan cloro eso significa que va a venir transportado hasta la fábrica. Va a haber trasiego de camiones de cloro. Esta no es la ubicación adecuada. Ya no lo parecía en los años setenta, y ya han pasado cincuenta. Los parámetros han variado", se lamentó.

20 días para alegaciones

El Diario Oficial de Galicia publicaba a principios de agosto el inicio de los trámites para ampliar la Autorización Ambiental Integrada de Elnosa, fecha a partir de la cual se abría el plazo de 20 días hábiles para presentar alegaciones.

La empresa, controlada por el grupo portugués CUF, presentó ante la Xunta un proyecto para continuar trabajando más allá del 11 de diciembre, puesto que la Unión Europea rechaza cualquier posibilidad de prórroga a la producción de cloro con mercurio. Elnosa propone un plan de dos fases para adaptarse a las nuevas condiciones y permanecer en la ría de Pontevedra.