PortAmérica encara la recta final

Música por los cuatro costados y de todos los estilos diferentes. El festival de PortAmérica vivió ayer su segundo día de fiesta con un cartel muy variado que va desde el Rap hasta lo electrónico pasando por el punk o el reggae. Galicia, Madrid, Aragón, Venezuela, Brasil o Inglaterra estuvieron presentes con su música y sus letras en Caldas de Reis en un evento que hoy alcanza ya su tercer y último día de actividad con artistas de la talla de Quique González, Leiva o Xoel López. Por cartel y tratarse del sábado se espera que el de hoy sea el día con más gente de todo este PortAmérica 2017.

En Caldas de Reis no se descansa. Los cientos de amantes de la música que el pasado jueves dieron la bienvenida al PortAmérica se volvieron a concentrar ayer en la mítica carballeira caldense para recibir su dosis diaria de música en el segundo de los tres días de festival que ayer se celebró.

Tras la "resaca" del día anterior, en la que el eco de las canciones de Iván Ferreiro todavía resonaba en muchas cabezas y que sirvió para arrancar la fiesta con las mejores energías posible, ayer fue el turno para otros cabezas de cartel como el rapero zaragozano Kase O, los gallegos Novedades Carminha o el DJ Carlos Jean, encargado de cerrar la noche hasta altas horas de la madrugada en el día de mayor variedad del festival caldense.

El cartel del día se completó con artistas no menos importantes como Say My Name, Mateo Kingman, Zuco 103, Rufus T.Firefly, BNgao & Selectores de Frequencia, Asian Dub Foundation y Los amigos invisibles. En difinitiva rap, reggae, electrónico, pop o rock nacional e internacional para tocar todos los gustos musicales y no dejar a nadie descontento.

Fin de fiesta a lo grande

Hoy el PortAmérica dirá adiós después de tres días de música, convivencia, camping y gastronomía que a buen seguro muchos querrán repetir el año próximo.

La primera experiencia de este festival en Caldas de Reis se despide con quizás el más fuerte de los tres días de conciertos.

La apertura de puertas es a las 16 horas y una hora después empezarán ya a subirse a los dos escenarios los diferentes artistas. El primero es Fizzy Soup y tras él llegan Igloo, Siddhartha o Enric Montefusco.

En el día más Indie de todos el relevo del ex cantante de Standstill lo tomará el artista madrileño Jairo Zavala "Depedro" quien será el encargado de iniciar una senda de actuaciones de las más esperadas de todo el festival y que prosiguen con Quique González, último nombre en sumarse al PortAmérica, Leiva, Porter o Xoel López y sus grandes éxitos ya a las 1.15 horas.

La noche se cerrará con Orkesta Mendoza, Yall e Instituto Mexicano del Sonido, estos últimos responsables de despedir en alto tres días de auténtico culto a la música en Caldas de Reis.

En cuanto a los chefs que formarán parte del último día de "Show Rocking" están: Javier Estévez, Adrián Filípez, Diego Guerrero, Iago Castrillón, el llegado desde México Édgar Núñez, Pablo Pizarro, Maca de Castro y Iago Pazos.