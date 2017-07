Siete momentos clave del juicio de David Oubel, el parricida de Moraña

Mientras el horror se desataba en la casa de San Martiño da Laxe, en Moraña, a unos 20 kilómetros de distancia una prima de David Oubel recibía una carta certificada del padre de las niñas, una misiva con un "contenido oscuro", y en la que, según la mujer que la recibió y que declaró como testigo "la sobresaltó". En ella intuía la intención de Oubel de suicidarse. El sobre que traía la carta incluía en su interior las llaves del coche de Oubel que este decidía "legar" en herencia al hijo de esta mujer, de quien era padrino. "Ponía cosas que no eran normales, que estaba harto de esta vida". "La primera parte ya está hecha", decía en la carta de forma enigmática para ellos entonces.

Los peritos confirmaron que en sus análisis no hallaron ningún tipo de patología o trastorno psiquiátrico en el acusado que pudiera afectar a su estado mental en el momento de los hechos. Insistieron en destacar los rasgos de personalidad "narcisistas" y "psicopáticos" del procesado pero sin llegar en ningún caso a suponer un trastorno que le afectase en el desarrollo de su vida de forma normal.

Frío, distante, narcisista, de personalidad psicopática y sin indicios de trastorno mental cuando asesinó a sus hijas. "El doble crimen no fue realizado de forma impulsiva, fue pensado y premeditado". Es la conclusión del informe psicológico de David Oubel y también la de Valentín Vallejo, abogado de la acusación particular. "Lo realizó de esa manera tan racional, calculada y premeditada".

No se recuerda en la Audiencia de Pontevedra un jurado que alcanzase un veredicto de forma tan rápida . Apenas dos horas tardaron los miembros del jurado en adoptar una resolución aunque es cierto que el objeto de veredicto lo conformaron solo cinco preguntas.

Primera prisión permanente revisable en España

David Oubel, parricia de Moraña // Rafa Vázquez

La sentencia del parricida de Moraña, David Oubel Renedo, se ha convertido en la primera condena en España a prisión permanente revisable. Aunque el Código Penal español ha optado por esta fórmula al no tratarse de una cadena perpetua equiparable a la de otros países, como Estados Unidos, en el caso del mounstro de Moraña supone en la práctica una estancia en la cárcel de por vida.



Aunque fiscales de diversos puntos de España ya la habían solicitado en anteriores ocasiones, hasta ahora estos juicios o no se han celebrado todavía o las peticiones del Ministerio Público no habían sido acogidas por los tribunales a la hora de dictar sentencia.