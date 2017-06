Roban un óleo de Villafínez de la exposición permanente del Museo de Pontevedra

Un cuadro de Lino José Martínez Villafínez, conocido como Lino Villafínez (Marín, 1892-Santiago de Compostela, 1970) ha sido sustraído del Museo de Pontevedra, tal y como había hecho público a través de las redes sociales el secretario general de Amigos del Museo, Ernesto Vázquez-Rey y como confirmó en la mañana de este miércoles la dirección de la institución cultural.

Se trata de un óleo de pequeño formato "que se sale del guión habitual de Villafínez", indicaron las mismas fuentes, es decir una obra alejada de la producción más conocida de este autor que fue becario de la Diputación Provincial. Autodidacta y dotado de gran talento, reprodujo decenas de veces el paisaje compostelano, un trabajo generalmente en serie y de bajo coste para afrontar sus graves y frecuentes dificultades económicas.

La obra expuesta en Pontevedra, un paisaje, desapareció de una de las salas a principios de agosto de 2015, si bien no trascendió su robo porque "un dato de estas características no es para divulgarlo, no es para hacer una nota de prensa", manifestó el director del Museo, Carlos Valle.

Éste indicó que tras comprobar la desaparición y realizar una búsqueda en los distintos depósitos por si algún técnico había retirado la obra de la exposición permanente "fui en persona" a presentar la denuncia en la Comisaría de Policía, a mayores de formular el pertinente parte ante el seguro que se hace cargo de la póliza del Museo.

También se ha hecho entrega a la Policía de una imagen de la obra "por si aparece en una puja en el extranjero" que pueda ser identificada, precisa Carlos Valle.

Éste insistió en la comparecencia de esta mañana en que "no se ocultó" la desaparición de una obra que en el momento de su robo estaba expuesta y de la que no se ha vuelto a tener noticia en los últimos dos años.

Las grabaciones del circuito interno tampoco ayudan ya que "a veces con las cámaras había algunos blancos", de modo que en los registros "no se detecta nada".

Si el director del Museo afirmó que no ha habido un afán de ocultar el suceso, el diputado provincial de Cultura, Xosé Leal, afirmó que el trema "se trató con seriedad" y el Museo es "una institución seria y rigurosa, tanto en el aspecto científico como de funcionamiento, que alguien salga diciendo que hay oscurantismo es sonrojante". Sin citarlo, aludió al secretario general de Amigos do Museo y criticó el intento de "manchar el nombre" de la institución cultural.