Orgullosos de ser diversos

La colocación en la balconada del Concello de una "bandera sorpresa de acuerdo con las previsiones meteorológicas", en palabras de la concejala de Dinamización Sociocultural, Carme da Silva, inaugurará este mediodía las actividades del Día Internacional del Orgullo LGBTI, siglas con las que se alude colectivamente a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, una oportunidad para reivindicar la diversidad y la igualdad.

En este arranque también participará la Diputación, que por primera vez en su historia izará en el Pazo Provincial la bandera arcoiris.

Ya durante la tarde-noche, a las 20.30 horas se presentará en la Casa da Luz la programación de Flop Cinema, una de las novedades de esta edición, un ciclo de cine LGBTI que incluirá proyecciones gratuitas en la plaza de A Pedreira en la primera semana de julio.

También se dará a conocer en ese mismo acto en la Casa da Luz el Flop Festival y se presentará el libro "22 segundos" de Eva Mejuto. El encuentro contará con la participación del editor Manuel Bragado, de dos jóvenes trans y el acompañamiento musical correrá a cargo de Canela Cafuné.

A partir de este arranque la siguiente propuesta será el Flop Cinema. Todos los días del 3 al 7 del próximo mes y a partir de las 22.30 horas se proyectarán filmes "en una apuesta muy importante por visibilizar la cultura LGBTI en el cine, la música, el arte o la literatura", destacó la edil.

"A Escondidas", de Mikel Rueda, una obra seleccionada por el Festival Novos Cinemas, inaugurará la programación, que continuará en los días sucesivos con "La chica danesa", de Tom Hooper; "Un amor de verano", de Catherine Corsini; "Pride", de Matthew Wachus; y, finalmente, la jornada del 7 de julio se dedicará a una sesión de cortometrajes.

Se proyectarán "No soy él", "Sexo, drogas y tú", "Yo también", "La evidencia", "Alto riesgo", "In the wall" y "Amor", del realizador Jairo Moreno, que ayer acompañó a la concejala de Dinamización Sociocultural y a la periodista Eva Mejuto en la presentación de los actos del Orgullo LGBTI.

También el día 7, si bien en la Casa da Luz a partir de las 20.30 horas, se celebra un encuentro con Antonio Hernández Centeno, Reyes Velayos y Jairo Moreno alrededor de la creación audiovisual LGBTI.

Y tras este preludio cinematográfico, una cita ya habitual para reivindicar la diversidad de opciones sexuales, el Flop Festival, que aunará el próximo día 8 sonido, naturaleza y libertad en el Parque dos Gafos.

Más de una decena de DJ, encabezados por la productora surcoreana afincada en Berlín Peggy Gou, pincharán desde mediodía hasta las 23.59 en punto, momento en el que se apagará la música. Hasta entonces, numerosas horas de fiesta, bebida y gastronomía, en una "romería de música electrónica", recordó la organización.

Los que todavía cuenten con ganas de fiesta podrán continuar en el Pazo da Cultura con una cita que también incluirá música y que constituye la única cita del programa con entrada (las localidades saldrán a la venta a 10 euros con cerveza).