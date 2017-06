Educación hará en septiembre el desdoble del colegio de Chancelas si el informe lo aconseja

El grupo de Primero de Primaria del CEIP Chancelas tendrá desdoble en septiembre o en octubre si el informe del equipo del Equipo de Orientación Específico y el de la propia orientadora del centro así lo recomiendan. Esa es la conclusión que un grupo de madres con pequeños en el centro han sacado de su reunión de ayer con el delegado territorial de Educación, César Pérez Ares.

Según explicaron ayer las madres al resto de progenitores implicados, Pérez Ares se comprometió a que se lleven a cabo esos informes con la mayor premura posible. "Confía en que a finales de septiembre o como mucho en la primera semana de octubre ya tenga la valoración de este niño que padece TEA", explicaron las madres.

Una vez exista el resultado del examen, "se valorará si se necesita un desdoble en Primero o si necesita PT (maestro de pedagogía terapéutica) o un AL de apoyo (audición y lenguaje), tanto dentro como fuera del aula ordinaria de apoyo".

Asimismo, Pérez Ares les manifestó que por el alumnado, al centro le corresponde un PT, un AL y un orientador. Además, destacó que el centro "será el encargado de elaborar un Plan de Atención á Diversidade donde se recogerán los niños con necesidades educativas especiales que tiene el colegio, además de encargarse de hacer las Adaptaciones Curriculares que considere oportunas y que pueden ser significativas o no". El delegado territorial destacó que "hasta que no tenga esa información", él no puede "hacer nada".

La problemática en cuestión también se trató ayer en el pleno municipal. Todos los grupos se mostraron a favor de apoyar las demandas de los padres, que tuvieron oportunidad de intervenir. Así lo hizo una de sus representantes, que explicó las últimas novedades con Pérez Ares y destacó que el delegado también afirmó que en Sexto de Primaria "existe un caso similar" y se va a desdoblar.

Mientras, la madre del joven con autismo intervino para mostrar su disgusto por las palabras del delegado territorial. Tatiana Cao afirmó que a su hijo "ya le hicieron los exámenes pertinentes en la Escuela Infantil de Campelo un equipo de orientación que dependía de Chancelas" ante su ingreso en el colegio. Ante esta disyuntiva, los progenitores preguntarán en el centro si existe o no tal informe.

No tiene plaza especial

Además, Cao destacó que Ares les aseguró que "el niño no entró en el colegio de Chancelas por una plaza de necesidades educativas especiales" sino porque la familia cambió de domicilio y el joven tenía un hermano mayor ya matriculado en el colegio. "Las 22 plazas normales y las 3 con necesidades especiales ya estaban cubiertas en ese momento", les explicó, algo que la madre no entiende.

Lo que sí harán los padres es "confiar en la palabra del delegado territorial" y se pararán de manifestar a expensas de que en septiembre se tomen las medidas oportunas prometidas.