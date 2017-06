Caldas se estrena como sede de PortAmérica con 32 artistas y 30 chefs en un "showrocking"

El festival PortAmérica, que este año se celebra por primera vez en el municipio de Caldas de Reis, tras cinco años en Nigrán, recuperará en esta sexta edición los tres días de festival --del 13 al 15 de julio-- y ampliará tanto los chefs participantes en su espacio gastronómico como las opciones de alojamiento, autobuses y actividades paralelas para los asistentes.

Ayer se dieron a conocer en la Cervecería Estrella Galicia de Vigo los últimos detalles del evento, que volverá a ofrecer la posibilidad de acampar desde el miércoles hasta el domingo -por tres euros, que serán donados íntegramente a Acnur-, y en esta ocasión incorporará también un área de "Sleep Em All", consistente en distintos tipos de alojamiento en una zona reservada.

Asimismo, en esta edición los organizadores facilitarán la búsqueda de alojamiento a los interesados, ofreciéndoles diferentes opciones en función de sus necesidades y presupuesto. Para ello, deberán ponerse en contacto a través del correo electrónico alojamiento@portamerica.es.

PortAmérica también contará, una vez más, con un servicio de autobús gratuito -ya se puede reservar plaza a través de Ticketea-, que en esta ocasión ampliará las rutas para trasladar a los asistentes desde y hasta Vigo, Pontevedra, A Coruña, Santiago, Noia, Ribeira, Catoira, Vilagarcía, Lalín, A Estrada, Sanxenxo, Portonovo, Cambados, Bueu y Cangas.

En lo relativo a las entradas, los organizadores han comunicado que "queda un cupo muy limitado" de abonos por 50 euros y entradas diarias por 25 euros, más gastos de distribución.

Una vez que se agoten, el precio pasará por varios tramos a medida que se vayan vendiendo.

Cartel

En el apartado musical, el cartel del PortAmérica, organizado por la empresa gallega Esmerarte Producións, reunirá en la Carballeira de Caldas de Reis a más de 30 artistas de diez nacionalidades diferentes.

Así, el jueves 13 actuarán The Horrors, Iván Ferreiro, Niños Mutantes, Kanaku y el Tigre, Carlos Sadness, Triángulo de Amor Bizarro, Aterciopelados, Ángel Stanich, Nikki Hill y Ilmo. Sr. Fiuza DJ.

El viernes 14 será el turno de Carlos Jean, Asian Dub Fundation, Kase. O, Novedades Carminha, Zuco 103, BNegão & Seletores de Frequência, Los Amigos Invisibles, Rufus T.Firefly, Say My Name y Mateo Kingman.

Finalmente, los artistas que se subirán a los dos escenarios del PortAmérica el sábado, día 15, serán Leiva, Xoel López, Quique González, Depedro, Porter, Instituto Mexicano del Sonido, Siddhartha, Enric Montefusco, Igloo, Yall, Orkesta Mendoza y Fizzy Soup.

Gastronomía

La gastronomía seguirá siendo otra de las grandes protagonistas del PortAmérica. El "showrocking", bautizado en esta ocasión especial como "Cocinando en el Fin del Mundo", lo conformará un año más un nutrido grupo de chefs internacionales y contará además con amplia representación gallega de reconocido prestigio.

La atención destacada al apartado gastronómico liderado por la Estrella Michelín Pepe Solla (y que este año integran 30 cocineros que suman 10 Estrellas Michelín, entre ellos Diego Guerrero, Roberto Ruiz, María Fernández, Javier Estévez, Javier Olleros, Yayo Daporta, Iván Domínguez, Julio Sotomayor, Daniel Guzmán, Edgar Núñez, Estanis Carenzo, Lucía Freitas, Diego López, Álvaro Villasante, Iago Pazos, Alberto Lareo, Jorge Gago...), el Mercado de Talentos que muestra los trabajos de creadores y diseñadores o la zona especial de acampada conocida como glamping son partes identificadoras de PortAmérica que continuarán como ejes del encuentro.

"Esta circunstancia, este cambio de situación manteniendo los trazos de un evento ya por todos conocido, nos abren también un nuevo mundo de posibilidades para los mejores festivales gallegos: el del valor de la marca que generan y de su personalidad propia más allá de su asociación a un tiempo y a un espacio concretos. Así, PortAmérica está ya en nuestro imaginario, con sus fortalezas específicas y con su huella de calidad, independientemente de su lugar de celebración", aseguró Jacobo Sutil, director da Axencia Galega das Industrias Culturais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Los distintos tipos de abonos y entradas para PortAmérica 2017 están disponibles a través de la plataforma digital www.ticketea.com y en otros seis puntos físicos de venta: Discos Elepé (Vigo), Bullit Store (Pontevedra), A Reixa Tenda (Santiago de Compostela), Peggy Records (Ourense), Discos Portobello (A Coruña) y Cervecería 5 Jotas (Caldas de Reis).

El festival PortAmérica se enmarca dentro del programa Cultura Quente, que comienza el sábado 1 de julio en Caldas con la actividad DepuRuarte (música y culturas urbanas). El domingo 2 actuará la Banda de Música en la Plazuela (21.00 horas).

Durante el Cultura Quente se celebrará un "Demo Day", organizado por la Fundación Paidea en colaboración con la Escuela de Organización Industrial y EsmerArte, un Curso de Industrias Culturales, en el que se darán a conocer 22 proyectos de carácter artístico musical.

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, destacó al presentar el programa que Caldas es "un concello espectacular, que cuenta con recursos naturales como su maravillosa carballeira que habla de nuestra tradición, además de un producto termal muy relevante y un muy bueno ambiente gracias a un vecindario espectacular".

Carmela Silva señaló el compromiso social del Festival y aseguró que "lo hace desde varias propuestas: una de ellas medioambiental, con un enorme compromiso como es la forma en la que tratamos los residuos que generamos", que se integra dentro de los ejes transversales de la campaña de la Diputación de Pontevedra en los #RíasBaixasFests este año, junto con la estrategia en torno a la Igualdad por la que "los y las promotoras de este festival tienen un compromiso para que el discurso de la Igualdad alcance un peso importante en él", en definitiva, "un compromiso con el mundo que queremos construir", señaló Carmela Silva.