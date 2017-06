Identificado un hombre de 82 años que se dedicaba a sustraer piedras ornamentales de las rotondas

Hasta cuatro bolsas llenas, más otras tres de menor tamaño, cargadas de piedras ornamentales. Es lo que se encontró la Policía Local en el interior del coche de un hombre de 82 años que minutos antes había sido sorprendido, con las cámaras de tráfico, cuando sustraía cantos rodados que se utilizan para adornar la rotonda de la avenida de Uruguay con el puente das Correntes.

El hombre confesó a los agentes que todas las piedras guardadas en las bolsas las había robado en diferentes glorietas de la ciudad. Además de las cuatro recipientes de plástico incautados por la Policía al admitir el octogenario su procedencia ilícita, en el maletero guardaba otras tres bolsas, de un kilo cada una, también con piedras, pero que los agentes no confiscó ante la duda de que también fueron objeto de este comportamiento.

La identificación del octogenario se produjo a las 23.00 horas del pasado jueves, cuando se recibió en la Policía Local la llamada de un vecino que advertía de la presencia de una persona recogiendo algo en la rotonda de As Correntes. Al llegar, los agentes vieron a un varón que abandonaba el lugar en coche hacia As Corbaceiras, donde dio la vuelta y regresaba hacia el lugar de los hechos y girar hacia la calle Jofre de Tenorio.

Finalmente fue interceptado en la calle Pardo Bazán. En el asiento de atrás transportaba dos bolsas con piedras y negó que tuviera más, pero al registrar el maletero, los agentes descubrieron dos bolsas más similares a las primeras, así como otras tres, mucho más pequeñas, y con unas etiquetas, que quedaron en su poder pese a que no pudo acreditar su procedencia.