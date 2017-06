Para "cagada" de la suerte, la de Borela

Hay concursos que destacan por su originalidad, y el que ayer celebró Borela, en Cerdedo-Cotobade, es uno de ellos. La primera "Cagada da Vaca" reunió a numerosos vecinos en el antiguo campo de tiro de la parroquia con el fin de que un ejemplar de 9 años llamada Roxa hiciese sus necesidades mayores en un campo de 50 por 100 metros. Al tratarse de un concurso, el ganador sería la persona que comprase la rifa adjudicada a esa "parcela" en concreto. Para ello, se dividió el terreno en más de 8.000 pequeñas superficies.

Detrás de la iniciativa están seis mujeres, las que este año forman la Comisión de Festas de Borela, por primera vez en su historia íntegramente femenina. Su portavoz, Katia Malvar, explica que la idea surgió después de que conociese que en Lugo un equipo de fútbol la había puesto en marcha hace unos años para recaudar fondos. Ellas, en su caso, lo han hecho con el fin de conseguir dinero para las fiestas patronales, las del primer fin de semana de agosto, cuando se celebra la Festa das Dores.

Además de Katia Malvar, la comisión está formada por Estefanía Solla, Carmen Suárez, Carmen Senra, Rosa María Piñeiro y Fátima Ríos, propietaria de la vaca que ayer protagonizó una divertida y amena jornada en la parroquia.

El animal fue introducido en el recinto, protegido con vallas, a las cuatro y media de la tarde, cuando ya procedió a efectuar la primera deposición. Sin embargo, hubo que esperar más de tres horas, hasta las 19.43, para hacer constar ante notario que la "cagada" válida sería la que cayó en la parcela 2587, ya que se contaba la primera media hora como de adaptación del animal al terreno.

El poseedor de la rifa vendida con dicho número se llevó 2.000 euros. No fue el único premio de la tarde, ya que también se procedió a efectuar el sorteo de varios premios, de modo que la parcela 0680 se llevó un televisor, la número 0926 una tablet y la número 6152 un bono para un masaje relax.

Con la venta de unas 4.000 rifas, a 2 euros cada una, la Comisión de Festas ha logrado recaudar una interesante cantidad de dinero a la que habrá que restar el valor de los premios y lo invertido en material para la organización del evento. En cuanto al acondicionamiento del campo de tiro y el camino por el que se accede a él, corrió por cuenta del Concello de Cerdedo-Cotobade.

Además de los numerosos vecinos que acudieron hasta el lugar para disfrutar del concurso, la mayoría de ellos en familia, tomaron parte en el mismo un notario y un topógrafo, para garantizar al máximo la legalidad.

Turistas

Entre los asistentes también se encontraban algunos turistas. Es el caso de las alemanas Bilke Haller y Margarita Garrido, esta última de origen gallego.

"Los gallegos son todos niños", aseguraban con cariño. "Cuando lo escribí en las redes sociales la gente no me creía. Me preguntaban si estaba de broma", se reían.

La primera "Cagada da Vaca" ya pasará a la historia como uno de los concursos más originales de la comarca, por lo que se espera que se vuelva a repetir en próximas ediciones. Aunque ganador solo hay uno, las risas son para compartir.