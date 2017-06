marta robles "La novela negra es un género latente en mí desde niña"

La escritora y periodista Marta Robles (Madrid, 1963) debuta en el género de la novela negra con "A menos de cinco centímetros" (Planeta), una historia en la que predomina la intriga, la crítica de la sociedad y en la que también hay una parte importante de sexo.

-Es su primer thriller...

-Es mi primera novela negra. Mi decimotercer libro...

-¿Buen número?

-Yo no soy supersticiosa, aunque debo decir que lo fui por herencia materna, pero como gané el Premio Fernando Lara de Novela en 2013 y con una mujer que se ponía serpientes a modo de collar... se me quitaron las supersticiones (risas).

-¿Por qué una novela negra?

-Es una novela negra de corte clásico. Tiene una estructura clásica americana que después se va transformando un poco porque por algo es una novela contemporánea. Era un género que estaba latente en mí desde siempre. Suelo contar que cuando era pequeña, en el colegio, cuando nos mandaban escribir redacciones, escribía alguna más sangrienta de la cuenta. Si me llega a pasar siendo niña ahora, me sientan delante de un psicólogo y me analizan y no me vuelven a levantar nunca más. Desde niña me convertí en una lectora de novela negra y policiaca. En mis tiempos se leían mucho las novelas de Los Cinco, Los Siete Secretos... Después empecé con Pe, que es el germen de toda la novela negra. Yo simplemente estaba esperando que la historia me encontrase. Una historia que pudiese trasladar al género negro y tener esa destreza literaria necesaria y precisa para.

-¿Cuáles son las claves para que sea una novela negra al estilo americano?

-Hay un detective desencantado que tiene la filosofía de Simenon. Con sus turbiedades, un pasado tremendo... Hay una mujer, muy atractiva, pero que no pone sus encantos al servicio de la conquista ni la manipulación. Sin embargo, hay un hombre que es un escritor muy brillante, atractivo, que sí es un hombre fatal, lo que aquí en España llamamos un Don Juan.

-¿Cómo se consigue que una historia de este tipo enganche?

-Yo creo que eso es algo que se le pide a todas las novelas. Lo único importante es tener algo que decir y una forma personal de hacerlo. Para una negra es imprescindible que haya una estructura sólida y una tensión narrativa que permanezca a lo largo de toda la novela. También una coherencia que no defraude a los lectores. En la novela negra no es tan importante descubrir al asesino como en la policiaca. Aquí no se juzga tanto al asesino como a la propia sociedad, enferma que provoca que haya buenos, malos, regulares y determinados comportamientos. Un buen lector de novela negra espera compromiso por parte del autor, un tanto por ciento de denuncia social que en "A menos de cinco centímetros" está muy presente.