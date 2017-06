ESTEBAN GÓMEZ "A todo el mundo le gustan los carballos pero poco se hace en realidad para conservarlos"

"A todo el mundo le gustan los carballos pero poco se hace en realidad para conservarlos", señala Esteban Gómez, que coordina desde el Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán el Proxecto Carballo. Se trata de una iniciativa financiada por la Fundación Juana de Vega, a la que los científicos agradecen especialmente su esfuerzo por proteger la biodiversidad gallega. "Sin ella y también sin el equipo de personas que trabajan en este programa, porque soy quizás la cabeza más visible, pero sin ese grupo de gente que son bastante más expertos que yo esto no se llevaría a cabo", destaca Esteban Gómez.

- ¿En qué consiste el proyecto sobre el carballo?

-En recoger semillas de los robledales selectos que hay catalogados y vigentes en Galicia, cultivarlas en dos viveros que tenemos, uno aquí en Pontevedra y otro en Abadín, y posteriormente una vez que las plantas estén formada llevarlas a parcelas en diferentes zonas de la Comunidad.

- ¿Qué objetivos persigue la investigación?

-Nos plantemos tres objetivos: la conservación de la biodiversidad, para ello tenemos material de diferentes zonas; el inicio de la mejora genética de esta especie, porque no se ha realizado, de modo que hemos aprovechado esta recogida también para realizar mediciones de forma, tamaño y tenemos la plantación completamente identificada y con un diseño experimental, así que podemos iniciar un estudio de poblaciones y progenies para mejorarla genéticamente. Y el tercer objetivo del proyecto es la divulgación y el fomento del empleo de frondosas autóctonas.

- ¿Se crearán fincas santuario?

-Si, en 2018, lo que haremos son parcelas que contendrán un material vegetal de importancia y, esto es muy relevante, serán propiedad de la administración.

- Porque los robledales de importancia actuales son privados

-Si, los robledales selectos que están declarados son de propiedad privada. En Galicia hay declarados 11 pero vigentes hay 10, los ha declarado el Ministerio de Medio Ambiente, que es el organismo que tiene las competencias para esta labor.

- ¿Qué define a un robledal selecto?

-Tiene que tener una extensión mínima, tiene que haber un número mínimo de árboles. Igual hay robles aislados o un grupo pequeño de robles que tienen una calidad muy buena, pero al ser un número reducido no puede llegar a ser robledal, de modo que tienen que tener un número mínimo de pies, y además esos pies tienen que tener de forma general unas buenas características forestales. En este caso, estamos hablando de rectitud de fuste, de pocas ramas y con buena inserción, de buenos crecimientos, de que no sean sinuosos, vayan derechos etc.

- A mayores del aprovechamiento maderero ¿con la selección de semillas se buscan otras características en los robles?

-En principio estamos viendo solo el carácter forestal del aprovechamiento maderero, si bien estos estudios que hemos iniciado nos permitirán en un futuro conocer otras características, por ejemplo la resistencia a agentes perturbadores como pueden ser las heladas, los fríos, e incluso la resistencia a agentes patógenos, a enfermedades; de momento solo estamos viendo características relacionadas con el vigor, la forma, pero en futuro podremos dar más información.

- ¿El cambio climático supondrá un gran reto para las frondosas gallegas?

-Normalmente los estudios de incidencia del cambio climático en las especies forestales se realizan mínimo a 30 años. Aún no está bien definido, y es una opinión personal, cuáles serán las consecuencias del cambio climático sobre los crecimientos e incluso sobre la propia supervivencia de las diferentes especies. Hay incluso autores que dicen que la influencia no será tanta, porque la plasticidad de las especies no es mucha, hay como un nicho de conservación y las especies tampoco se pueden adaptar tanto a los cambios como quisieran, entonces alguna directamente no sobrevivirá y otras se verán mermadas en su crecimiento o al contrario. Lo que si parece que puede haber es que al cambiar los ciclos se produzca una mayor incidencia de plagas y enfermedades.

- ¿Perciben ya cambios en la distribución u otros factores?

-El mayor cambio es el introducido por nosotros mismos. El carballo debería ocupar gran parte del territorio gallego pero, bueno, hay otras plantaciones con otras rentabilidades y el propietario las prefiere.

- Resulta inevitable preguntarle por la eucaliptización del país y si los expertos temen que algo semejante a lo que ha pasado en Portugal se produzca en Galicia

-A esta cuestión responderían mejor los profesionales expertos en incendios, que están más actualizados en estos temas de peligrosidad y daños por fuegos forestales. Con respecto al tema de la ecología lo que puedo decir es que las especies no tienen por qué ser excluyentes unas de otras, lo que se debería de tender es a que no hubiese extensiones grandes de un solo monocultivo, se deberían evitar porque eso si que afecta a la biodiversidad e incluso el paisaje es menos resiliente, es decir tiene menos capacidad de superar agresiones externas. Los grandes monocultivos de una sola especie, incluso grandes monocultivos de material genético muy similar, porque estamos hablando de clones, son más susceptibles de sufrir daños.