Verducido impulsa un frente vecinal en el rural para retirar "los lombos que sobran"

Asamblea convocada por la asociación "Outeiro do Castro" en el pabellón de Verducido. // Rafa Vázquez

Los vecinos de Verducido pidieron medidas de calmado del tráfico en sus viales, pero no los 18 "lombos" instalados en la carretera que comunica la parroquia, "en algunos tramos de forma claramente excesiva", explica el presidente de la asociación "Outeiro do Castro", Marcos Rey. En una concurrida asamblea, celebrada en el pabellón de deportes, los vecinos dejaron claro que el número de badenes levantados en esta carretera es "excesivo", por lo que reclaman que se retire "al menos la mitad".

Entre los acuerdos tomados por el colectivo se encuentra una posible manifestación, que se convocará de acuerdo con otros colectivos vecinales de otras parroquias de Pontevedra. Para ello los directivos de "Outeiro do Castro" se pondrán en contacto con los dirigentes de otras asociaciones, con el objetivo de constituir una plataforma vecinal y "hacer un frente común" contra esta medida que consideran que se está desorbitando.

Todos menos el BNG

Cuentan con el apoyo de todos los grupos políticos de la corporación municipal excepto del BNG, del que ningún representante asistió a la asamblea vecinal. Sí asistieron representantes del PP, PSOE y Marea.

El presidente de "Outeiro do Castro" explicó en este encuentro que los vecinos de Verducido llevaban tiempo pidiendo que se adopten medidas de calmado de tráfico en la parroquia, pero no una cantidad tan desproporcionada de badenes, "algunos de ellos en sitios que no tienen sentido".

Los vecinos están molestos además porque ningún representante ni del Concello ni de la Diputación Provincial les haya consultado.