Vecinos de Forzáns en Ponte Caldelas socorren a una mujer cuyo coche comenzó a arder tras un accidente

Vecinos de la parroquia de Forzáns, en Ponte Caldelas, auxiliaron esta mañana a una mujer que sufrió un accidente en el lugar da Feira. El coche se salió de la vía y colisionó con un galpón. La mujer no tiene heridas de gravedad pero tuvo que ser tranquilizada por los vecinos que le ayudaron a retirar algunos efectos de valor del coche antes de que fuera pasto de las llamas.

Además, también alertaron a los servicios de emergencia y varios de ellos lograron que el fuego se propagara a un monte cercano y a un alpendre. No obstante, los intentos por sofocar las llamas con una manguera doméstica no eran suficientes para controlar las llamas dado que el coche estaba envuelto en fuego hasta que finalmente llegó una motobomba del Concello de Ponte Caldelas. El coche quedó totalmente calcinado y también hay daños en el galpón.

Con todo, la actuación vecinal impidió que el fuego se propagase al monte y a un alpendre lleno de alpacas que está cerca del lugar del siniestro.

Los vecinos se volvieron a quejar de la tardanza de los bomberos debido a la enorme distancia entre la base de los efectivos que fueron movilizados (Bueu) y el lugar del siniestro.