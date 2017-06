Lores anuncia a los vecinos de Mourente medidas de "calmado del tráfico" en la carretera de Ourense

El alcalde, Miguel Lores, anunció a un grupo de vecinos de Mourente que la carretera de Ourense recibirá medidas de "calmado de tráfico", una vez que el Concello reciba este vial del Ministerio de Fomento. El regidor acudió a presentar la obra de saneamiento que llevará el servicio a 160 viviendas de los lugares de O Pazo, Carabelos, Eirós y Leirados.

Lores informó a los vecinos que se está realizando la tramitación administrativa precisa para que los vecinos puedan engancharse a la red de saneamiento lo antes posible. La de agua potable "va a tardar más", admitió.

En todo caso el alcalde se declaró satisfecho por la obra realizada por la empresa CivisGlobal, que también recibió elogios de los vecinos que acudieron al encuentro.

Lores indicó que queda planteada ahora la acometida del agua, proyecto en el que por ahora se han invertido 40 millones de euros y que incluye el bombeo, canalizaciones, ampliación de la capacidad de depuración en Lérez y depósito en Castro Senín. "Está hecho lo gordo, ahora hay que trabajar en los detalles", explicó el alcalde

En el saneamiento también se han invertido unos 25 millones de euros y "nos queda Verducido y algunos lugares en otras parroquias"; todo lo que aún falta tendrá un coste similar, dijo el alcalde a los vecinos. "El Concello no dispone de 25 millones de euros de la noche para la mañana, tenemos que hacer el contrato, ir haciendo tramos donde sea más fácil hacerlo y se conecte más gente, etc., etc.". A partir de que el Concello reciba el vial, los vecinos podrán consultar las actuaciones que correspondan a lo que afecta a sus propiedades.

Pero para Lores "lo importante es que "una vez que recibamos la obra, esta carretera será municipal", en el tramo entre Pontevedra y Bora. A partir de ahí todas las mejoras se harán desde el Concello, sin tener que pedir autorización a Fomento.

Entre otras ventajas, ya no habrá que apartarse a 17 metros del eje para construir o rehabilitar una vivienda, una vez que el Concello reciba la carretera. Así, los solares urbanizables en la zona lo serán de forma efectiva.

El Concello prevé además medidas para calmar el tráfico en este tramo de carretera una vez sea titular de la misma, aplicando actuaciones similares a las implantadas en otros viarios municipales. "Es importante porque esta es una zona muy habitada en la que no se debe ir a las velocidades a las que el tráfico va ahora", indicó el alcalde.