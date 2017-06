Un documental escolar para luchar contra el acoso

"Antón" puede ser cualquiera. Esa es la máxima sobre la que partió el profesor de francés del IES de Barro, Toño Pena, para producir con medios técnicos y humanos propios el cortometraje homónimo sobre el acoso. Fran García hace de Antón en una pieza "coral" que comenzó a grabarse en enero y se finalizó hace un par de semanas y que trata de luchar contra el acoso escolar incidiendo en la mente de los alumnos, sus protagonistas.

"Fueron días y días de grabación porque no somos profesionales y además, teníamos que buscar recreos u horas libres para avanzar". Ese es el resumen del proceso de rodaje del cortometraje "Antón", que ayer se proyectó por primera vez en el IES de Barro.

El escenario no pudo ser el más indicado. La pieza audiovisual fue íntegramente pensada, producida, rodada y actuada por personas vinculadas al instituto y en el propio instituto. El objetivo, lo explica claramente Toño Pena, profesor de Francés y de Ética: "Queríamos hacer algo que lograse sensibilizar acerca de la problemática del acoso escolar que existe en prácticamente todos los centros educativos".

Para visibilizar el tema apostó por realizar un guión e implicar al alumnado de 3º de la ESO como actores y personal de grabación protagonista, pero también al resto del instituto. Al final el resultado fue una pieza de unos ocho minutos de duración en la que se salen delante de las cámaras más de 50 personas. "Una obra coral", recalca Pena, ya que la "colaboración" de profesores y alumnos "fue fantástica".

"Antón" cuenta la historia de un estudiante cuyos padres se separan y él se muda con su madre, pero tiene un proceso de adaptación difícil en su nuevo lugar de residencia. "Sus nuevos compañeros no le aceptan muy bien. Está siempre solo en el patio, no tiene amigos...", analiza el Toño Pena. "Es algo que puede suceder en cualquier colegio. Aunque no es un guión basado en hechos reales, yo he visto situaciones parecidas y las conozco en profundidad", aclara el docente.

Para Pena, es importante el fondo. Pero también tienen trascendencia las formas. Porque de poco podría valer el proyecto si no hubiese contado con la participación directa del alumnado, que ha aprendido "mucho" sobre el tema. "Quizá has visto y hecho cosas que en su momento pensabas que no estaban mal, pero ahora, con perspectiva, te das cuenta de que quizá sí lo estaban", explican los protagonistas. "Hay cosas que antes dejábamos pasar y ahora ya no. Y quizá comportamientos que podíamos tener ahora nos parecen más censurables", destacan.

Orgullo y aflicción

Es el sentir común del equipo de rodaje, que se siente con una mezcla entre "orgullo y aflicción", ya que el cortometraje les ha llegado al sentimiento tanto por verse actuar de una forma tan profesional como por lo que han logrado transmitir. "Su sonrisa cuando hablan del proyecto es el mejor premio", destaca Toño Pena, que entiende que el objetivo de la iniciativa "está cumplido".

En su primer año en el IES de Barro, el docente de francés ha conseguido producir varios vídeos con alumnos, aunque este, por implicación general y relevancia social, es la "cabeza de cartel". Ahora, el objetivo es seguir concienciando el próximo curso a través de planes parecidos sobre las problemáticas habituales entre adolescentes para evitar que se reproduzcan en el instituto. Como explicó antes de la primera proyección pública, "se trata de erradicar el gran cáncer de los centros educativos, que es el acoso".