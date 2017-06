Catorce hogueras arderán en el núcleo urbano y otras 93 en las parroquias

De las 107 hogueras que arderán esta noche de San Juan en Pontevedra, 14 son urbanas y las otras 93 estarán en las trece parroquias: 1 en Alba, 9 en Bora, 5 arderán en Campañó, 2 en Cerponzóns, 7 en Lérez, 10 en Lourizán, 13 en Marcón, 17 en Mourente, 13 en Salcedo, 3 en Tomeza, 6 en Verducido, 5 en Santo André de Xeve y 2 en Santa María de Xeve.

Las catorce hogueras urbanas solicitadas estarán en las siguientes calles: Médico Ballina, Conde de Bugallal, Valdecorvos, Pintor Laxeiro, Juan Bautista Andrade, Rúa da Torre, Rosalía de Castro (2), Pintor Urbano Lugrís, Gándara, Otero Pedraio, Entrevías, Marsical Pardo de Cela y plaza Europa.

El Concello recuerda que las hogueras de San Juan tendrán que cumplir una serie de exigencias con el fin de garantizar la seguridad de las personas, de los espacios públicos - no se pueden hacer en vías pavimentadas, parques o jardines- y de patrimonio. Así, la fogata tendrá que estar a más de 15 metros de distancia de edificios y árboles, su diámetro no podrá ser mayor de cuatro metros y dos de alto y no se podrá quemar neumáticos, plásticos, materiales con PVC, aerosoles o sustancias explosivas.

Los materiales que se utilizarán en la combustión serán leña, ramas, troncos de árbores y viejos materiales de madera de cualquier tipo. Se prohibe o uso de pneumáticos, plásticos,

Los bomberos y técnicos municipales inspeccionarán las hogueras esta y primeiras horas de esta noche para comprobar que todo está en orden.