El PP celebra que el Concello "mueva ficha" con Mollabao

El grupo municipal del Partido Popular de Pontevedra celebra que, "por fin, tras 19 meses de espera, "el gobierno local mueva ficha y presente un avance del proyecto para el barrio de Mollabao".

Su portavoz, Jacobo Moreira, recuerda que fue en el pleno municipal de noviembre de 2015, cuando la moción presentada por los populares conseguía la unanimidad de todos los grupos de la corporación para "Instar al gobierno municipal a que solicite formalmente a la Xunta de Galicia la cesión del vial, y a elaborar un proyecto de mejora de seguridad vial y humanización que integre una solución para el tráfico seguro de vehículos, peatones y ciclistas".

Desde entonces, y ante la falta de avances por parte del gobierno local, los vecinos de Mollabao continuaron reclamando mejoras para su barrio, "pero el BNG de Lores echaba balones fuera sin proceder a la petición formal de la cesión del vial a la Xunta de Galicia o eludiendo su deber de asumir la redacción del proyecto", recordó el portavoz de los populares.

"Tuvo que pasar más de año y medio para observar el primer avance por parte del BNG de Lores, y este ritmo no es aceptable", puntualizó el edil popular, quien, con todo, muestra su colaboración para que este proyecto salga adelante con la mayor celeridad posible. "Estos vecinos llevan muchos años esperando por una solución urbana para su barrio", apunta Jacobo Moreira. "No queremos que pase cómo con el anuncio del Gran Parque de 14.000 metros cuadrados en los antiguos terrenos de Malvar, que lleva más de dos años metido en un cajón y que también fue presentado por Mosquera. No nos conformamos con la propaganda, queremos hechos. Queremos que el BNG de Lores concrete el plazo de ejecución y el coste de esta obra", añadió Jacobo Moreira.

Carril-bici

Los populares aseguran estar satisfechos con la "filosofía del proyecto" presentado ayer pero lamentan que "nuevamente el BNG de Lores olvide el acuerdo plenario alcanzado en enero de 2016 por lo que se exige que todos los proyectos de reforma urbana de viales se incluya la implantación de carriles bici".

"Esperamos que no se desaproveche la oportunidad de crear un carril bici seguro en esta zona y que en el futuro pueda tener continuidad", concluyó Jacobo Moreira.