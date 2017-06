El PP pide al bipartito un informe detallado del plan de compostaje

El grupo provincial del Partido Popular solicita a la Diputación un informe detallado de los importes que el gobierno bipartito destinó al plan de compostaje desde su puesta en marcha, así como el listado de concellos adheridos y las ayudas otorgadas a cada uno. Según explica el portavoz del grupo, Ángel Moldes, "despois de dous anos consideramos que xa pasou un tempo prudencial para poder extraer as primeiras conclusións e saber se este plan está funcionando, e para iso queremos ter datos e información".

Por eso, entre la información que reclaman incluyen un informe de los importes que destinaron a cada una de las partidas y de las acciones vinculadas al plan, desde las campañas de difusión y promoción, hasta conferencias, estudios, adquisición de composteros, becas de los maestros, ayudas, alquiler de instalaciones, etc.

Información

"Para facer unha análise obxectiva necesitamos ter información, e isto é o que estamos pedindo", apunta Moldes. "Con esta análise queremos comprobar si realmente a estratexia que están utilizando funciona. Queremos cifras reais do que o bipartito PSOE-BNG leva investido na compostaxe e os verdadeiros resultados das medidas aplicadas". En esta línea, aclara que "non estamos cuestionando a compostaxe como método, o que nos sorprendería é que despois de gastar cantidades importantes do orzamento provincial o plan, tal e como eles o deseñaron, non estea funcionando".

Confusión

Además, el portavoz del PP destaca que "hai moita confusión sobre o que realmente se leva investido", e recorda que "cada vez que o bipartito fala deste proxecto e de orzamentos dá cantidades diferentes, transmitindo moita improvisación e falta de planificación".

"Non nos queda claro, por iso e para que non haxa dúbidas pedimos que nos indiquen canto se gasta, en que se gasta e como se gasta", concluye en sus argumentos Ángel Moldes.