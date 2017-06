La Policía Nacional vuelve a detectar los "hurtos amorosos" en Pontevedra con dos nuevas víctimas

La Policía Nacional ha detectado nuevamente en la ciudad de Pontevedra la presencia de personas dedicadas a los conocidos como "hurtos amorosos" a personas mayores. En estos casos, los denunciados se aproximaron a sus víctimas con diversas excusas con el fin de ganarse su confianza y así mantener un contacto físico que les permitiera sustraerles objetos sin que se percataran de ello.

Según explican desde la Comisaría, estos individuos escogen a sus víctimas, principalmente personas de avanzada edad portadoras de joyas, y se dirigen a ellas intentando ganarse su confianza con alguna excusa, como la semejanza con algún familiar, consultar una dirección, o incluso con el ofrecimiento de sexo.

Una vez que ya han creado este primer vínculo, los autores establecen contacto físico con sus víctimas y aprovechan para sustraerles los objetos de valor que lleven encima.

En la mayoría de los casos, las víctimas no se dan cuenta de que les habían quitado objetos de valor hasta que los presuntos autores ya se han marchado del lugar, llegando a pensar algunas veces que se trataba de una pérdida y no de una sustracción.

Estos individuos se dividen en equipos de trabajo constituidos por un conductor, generalmente varón, que se encarga del transporte, localización de las víctimas y facilitar la huida; y al menos otras dos mujeres encargadas de cometer directamente la sustracción.

En las últimas dos semanas se han denunciado en la Comisaría Provincial de Pontevedra al menos dos casos de este tipo de robos. En ambos incidentes a las víctimas, un hombre y una mujer, de edades comprendidas entre los 67 y 69 años, les sustrajeron joyas de oro, cadenas, pulseras y un reloj de gran valor.

En uno de los casos la mujer que estaba dentro de un vehículo le solicitó información sobre la ubicación de un ambulatorio a la víctima, tras lo cual, una vez que ésta se asomó a la ventanilla para mostrarles el camino, le sustrajo una cadena de oro con un crucifijo y una pulsera de oro en el momento de mostrarle su agradecimiento.

En el segundo de los casos el hombre fue abordado cuando permanecía sentado en un banco por una mujer joven que se mostró muy cariñosa e incluso llegó a ofrecerle servicios sexuales, tras irse del lugar se percató de que le habían sustraído el reloj.

La Policía Nacional recuerda que imparte charlas en asociaciones y centros de mayores de toda España, dentro del Plan Mayor Seguridad, con consejos para evitar ser víctima de determinados delitos que tienen como principal objetivo personas de avanzada edad. Estas jornadas de prevención pueden ser solicitadas a través del correo participa@policia.es.

Además, recuerdan consejos como desconfiar de personas que se aproximen a uno con cualquier excusa y a las que no conozca, no hacer ostentación de joyas u objetos de valor y proteger su bolso o cartera en las grandes aglomeraciones y no aceptar propuestas ventajosas que le ofrezcan en la calle, ya que puede ser tratarse de un timo, entre otras.