Los payasos de la tele y la filmografía de Tomás Abeigón

Las intervenciones del concejal del PP Tomás Abeigón en los plenos comienzan a formar parte ya de una antología de discursos municipales, en unas ocasiones por la gracia y el humor que desprenden y en otras por las citas extravagantes o fuera de contexto. Ayer ocurrió al menos en dos ocasiones. Una de ellas fue en su petición de que se adecente el entorno del Pabellón Municipal porque, al margen de competiciones deportivas, él mismo pudo disfrutar de Los payasos de la tele, Juan Pardo o Loquillo, lo que convierte a ese recinto, a su juicio, en uno de los más visitados de la ciudad.

Su segunda intervención destacada se produjo al debatir una propuesta del PSOE sobre la instalación de aparatos para mayores y niños con alguna discapacidad en los parques públicos. Tras criticar con dureza a los socialistas por "copiar" su moción de una anterior de Ciudadanos y llegar a calificarla de "vergonzosa y deshonesta", acabó votando a favor, no sin antes hacer una curiosa relación filmográfica de supuestas películas aplicables a la actitud del PSOE. Así, apuntó títulos inventados como "Miedo me dais", "Los currantes del Partido Socialista Obrero de Albacete, donde curra uno y miran siete", o "Manda carallo na Habana", todo ello, al parecer, para señalar que "el PSOE no tiene ideas".

Eso sí, ni la moción del pabellón ni la de los aparatos en los parques salieron adelante por el voto de calidad del alcalde, ya que en esas votaciones estaba ausente una concejala del PP.