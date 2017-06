La estación del tren, escenario esta noche del simulacro de un "accidente ferroviario grave"

La estación del tren de Pontevedra acoge precisamente esta noche un simulacro de un "accidente ferroviario grave", según desveló ayer la concejala de Seguridade Cidadá. La edil señaló que el operativo está coordinado entre el Concello, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y los servicios de emergencia locales y gallegos.

Se desarrollará a las once de la noche, hora elegida para no interferir en el tráfico ferroviario normal del Eje Atlántico durante el resto de la jornada. Aunque Da Silva no ofreció más detalles, otras fuentes apuntan a que se recreará un descarrilamiento de un convoy y su posterior incendio, lo que provocará un notable despliegue de medios en el entorno de la estación durante la práctica del simulacro.

Se trata del operativo de mayor envergadura de este tipo que se lleva a cabo en la ciudad en los últimos años, ya que lo habitual es poner en práctica desalojos y evacuaciones en centros educativos, sedes administrativas o otros edificios.