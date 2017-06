Funcionarios judiciales que se "asan" a 40 grados en la Audiencia Provincial de Pontevedra

El sindicato SPJ-USO volvió a denunciar esta mañana las condiciones en las que se ven obligados a trabajar los funcionarios de los órganos judiciales que funcionan en el Pazo de Justicia de Pontevedra, sede de la Audiencia Provincial, especialmente aquellos que desarrollan su labor en la tercera planta, la última, del edificio judicial.

La razón de las protestas del sindicato son las elevadas temperaturas que se alcanzan en esta bajo cubierta, de hasta 40 grados en los días de mayor calor, según fuentes sindicales. El edificio carece de cualquier sistema de climatización pero la situación es especialmente "insoportable" en esta zona de bajo-cubierta. "Sobra decir que as temperaturas que se chegan a alcanzar no dito baixo cuberta incumplen toda a normativa de riscos laborais", indican desde SPJ-USO, y añaden que esta situación se repite desde 2007 cuando se realizó esta obra en la Audiencia Provincial, "sen que ata a data se puxese remedio algún ó problema pois parece non importarlle a ninguén na Xunta de Galicia". El sindicato recuerda que la normativa señála que las temperaturas en las oficinas judiciales no pueden exceder los 27 grados, siendo "superados a diario de forma alarmante en este caso" en los meses de verano.

Desde el sindicato exigen que se proceda a la climatización de estas dependencias a la "mayor brevedad posible" y señalan que "non imos permitir" que los funcionarios pasen otro verano en estas condiciones sobre todo cando se indicó en la última reunión del Comité de Seguridad y Salud que están destinados 15.000 euros de fondos FEDER para este asunto. SPJ-USO dice no admitir excusas como las trabas burocráticas para no acometer la obra antes del verano.

Ante esta situación, y como consideran que los hechos pueden constituir una infracción en materia de salud laboral competencia de Inspección de Trabajo, advierten a la administración autonómica de que si no se toman medidas y se pone solución a estos problemas, pondrán los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo de Pontevedra para que se proceda a la instrucción del oportuno expediente y los requerimientos que sean necesarios.

La planta tercera de la Audiencia Provincial acoge a los juzgados de lo Social 1, 2 y 3; así como el juzgado de lo Mercantil número 2, siendo este el órgano más afectado por las altas temperaturas.