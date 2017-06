La estación del tren acoge mañana un simulacro de un "accidente ferroviario grave"

Un simulacro en el que se pondrán a prueba los servicios de emergencia de la ciudad y de la comarca en el caso de un "accidente ferroviario grave". Es lo que se desarrollará a las 23.00 horas de mañana martes en la estación del tren de Pontevedra, según ha anunciado la concejala de Seguridade Cidadá, Carmen da Silva.

Este simulacro está coordinado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el Concello y otros servicios y se desarrollará a esa hora para no interferir en el tránsito ferroviario normal del Eje Atlántico.

La concejala no ofreció más detalles sobre el operativo, si bien otras fuentes apuntan a que se recreará su descarrilamiento de un tren.

El anuncio de Da Silva se produjo durante el pleno de la corporación municipal que acordó una actualización del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), que no se revisa desde 2007.

Ciudadanos reclamó esas actualización, que fue asumida por todos los grupos, si bien el gobierno local aclaró que los servicios municipales ya trabajan desde hace semanas en la incorporación de las novedades surgidas en esta última década, es especial mejora de medios. Aún así, la edil recordó que "los grandes problemas de 2007 en materia de seguridad están ahora igual que entonces" y citó el Puerto, el complejo industrial de Lourizán y las estaciones de servicios, además de la red viaria y ferroviaria.