Os da Caña y As Marchosas ganan el Entroido de Ponte Caldelas

El jurado calificador del Entroido de verano de Ponte Caldelas otorgó el primer premio en la categoría de comparsas a Os da Caña, seguidos de Os Paparrulos. En el apartado de grupos resultaron premiados As Marchosas de Arcade, Priscilla Raíña de Samieira, No Son dos Mariachis, Dando a Nota y Miúdos. En individual y parejas merecieron premios Os Marchosos Heroes do Entroido, A Raíña das Bolboretas y Os Peluchosos. Finalmente, en categoría infantil el premio fue para La Ludo Marina.

El gobierno local de Ponte Caldelas, que este año desdobló el Entroido celebrando una fiesta de disfraces a cubierto en invierno y un desfile en la calle al inicio del verano, está muy satisfecho con el resultado alcanzado en esta primera edición. El dato que más valora el equipo municipal es el "enorme éxito de público", pues asegura que "los espectadores atestaban la totalidad del recorrido, compuesto por el paseo de la Calzada, rúas da Ponte, Marín e Alameda, "aunque es difícil calcular el número total de asistentes", indica el Concello.